«Вместе с самого детства» - полицейская семья поделилась с белгородцами своим рецептом счастья

Сегодня в России отмечается относительно новый, но уже полюбившийся многим праздник – День семьи, любви и верности. В стороне не остались и сотрудники органов внутренних дел. Белгородские полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД. Вслед за коллегами из других регионов они поделились в социальных сетях своими секретами семейного счастья и мыслями о том, как важно иметь рядом близкого человека.

Белгородцы Дмитрий и Ирина Решетниковы – не просто семейная пара. Они еще и сослуживцы. Оба работают в УМВД России по городу Белгороду. Дмитрий - командир первой роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду. Он борется с нарушителями дорожного порядка, а для его супруги главное оружие – слово. Ирина работает в ведомстве специалистом по связям со СМИ и освещает деятельность полицейского ведомства.

Молодые супруги знают друг друга, можно сказать, всю жизнь. Они вместе ходили в садик и даже учились в одной школе. Девушка признается, что даже тогда чувствовала, что рядом с ней находится настоящий защитник. Уже в студенческие годы друзья детства поняли, что их связывает нечто большее. Пять лет назад Дмитрий сделал Ирине предложение. Подаренное на день рождения кольцо стало, пожалуй, самым незабываемым подарком в ее жизни.

Девушка сейчас находится в декрете. Вместе с маленькой дочуркой Ксюшей они всегда с нетерпением ждут возвращения папы с дежурства. «Семья – это самое ценное, что есть в моей жизни. Именно здесь мы учимся любить, понимать друг друга, прощать обиды, уважать старших. Это то место, куда хочется возвращаться, где тебя любят и ждут», - говорит Дмитрий.

По словам Ирины, любовь и уважение друг к другу – то, что помогает сохранить гармонию в доме. То, что оба супруги носят погоны, ничуть не мешает семейному счастью. Даже наоборот. Работая в одном ведомстве, они научились с большим пониманием относиться друг к другу. «Для меня семья – это не только муж и жена. Это дом, папа и мама, близкие люди, заботы и хлопоты. А еще – это наша маленькая доченька Ксюшенька, которая очень быстро растет и с каждым днем все больше радует нас своими успехами», - говорит девушка