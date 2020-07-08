Белгородец помог полицейским вернуть домой потерявшуюся старушку

Утром 8 июля в полицию позвонил житель Белгорода и сообщил, что заметил на одной из улиц города пожилую женщину, которая плохо ориентируется в пространстве. Кроме того, бабушка была одета в домашний халат и галоши. Заподозрив, что пенсионерка потерялась, бдительный мужчина решил сообщить о ней правоохранителям.

Выехавшие по указанному им адресу сотрудники патрульно-постовой службы установили личность женщины. Ею оказалась 96-летняя местная жительница. Выяснилось, что она ушла из дома в семь утра и блуждала по городу. Сын пенсионерки все это время пытался найти ее самостоятельно. Полицейские доставили женщину домой и передали родственникам.

Алексей Гончарук: "Никакого правила «обращаться после трех суток» на самом деле не существует".

О том, как действовать, в случае, если потерялся кто-то из ваших близких или знакомых, рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Белгородской области полковник внутренней службы Алексей Гончарук. Он напомнил, что никакого правила «обращаться после трех суток» на самом деле не существует. Чем раньше вы начнете бить тревогу, тем больше шансов, что поиски завершатся успешно. Первые 48 часов после пропажи могут стать решающими.

Подать заявление могут не только родственники. О пропавшем человеке можно сообщить по телефону «02», с сотового «112» или же прийти лично в любой отдел полиции. Постарайтесь перед этим собрать максимум информации о человеке: как зовут, возраст, внешность, во что был одет, особые приметы, последнее фото. Могут также пригодиться контакты и адреса его родственников, коллег и знакомых, информация об увлечениях, привычках, сфере общения, часто посещаемых местах.

Напомним, недавно житель Старого Оскола остался жив только благодаря тому, что неравнодушные коллеги, заметив, что он в свою смену не пришел на работу, обратились в полицию. Когда оперативники и спасатели вскрыли дверь квартиры, выяснилось, что у мужчины случился инсульт, и он два дня провел дома в беспомощном состоянии. Так как родственников оскольчанина нет, ему просто некому было помочь.

А несколько лет назад благодаря тому, что полицейские своевременно подключились к поискам, удалось спасти 80-летнюю женщину. Вечером она вышла на улицу подышать свежим воздухом и исчезла. Ни через час, ни через два, ни даже утором пенсионерка не вернулась. Правоохранители нашли ее в километре от дома. К женщине, которая лежала в зарослях кустарника без сознания, их привела служебная собака. Позже дочь пенсионерки прислала в УМВД области письмо, в котором поблагодарила полицейских и их четвероного напарника за спасение матери.