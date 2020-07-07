Белгородский подросток стал фигурантом уголовного дела после жестокой расправы над собакой

Инцидент произошел в мае этого года в одном из сел Прохоровского района. Спустя некоторое время видео, на котором запечатлена жестокая расправа над собакой, попало в соцсети. Естественно, оно вызвало шквал возмущений и привлекло внимание правоохранителей.

Выехав в село, где произошла жуткая история, полицейские установили участников происшествия. Главной фигурой оказался 16-летний подросток.

Выяснилось, что хозяйкой собаки является 44-летняя местная жительница.

- По предварительным данным, она попросила приятеля дочери помочь ей избавиться от питомца, убившего домашнюю птицу. Юноша отвел животное на окраину села и жестоко расправился с ним, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Происходящее подростки снимали на видео. Роль оператора выполняла дочь женщины, состоящая на учете в ПДН. Рядом с юношей и девушкой также находился их младший товарищ.

После проведения экспертно-криминалистических исследований следователи прохоровского отдела полиции возбудили в отношении 16-летнего юноши уголовное дело. Он подозревается в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть, совершенном в присутствии малолетнего и с публичной демонстрацией. Наказание, предусмотренное за такое преступление – от трех до пяти лет лишения свободы.

В полиции также сообщили, что с семьями подростков проведена профилактическая работа. Юношу, устроившего расправу над животным, поставили на учет в ПДН.