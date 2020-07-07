2020-07-07T11:03:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 июля 2020: в Роспотребнадзоре заговорили о снижении заболеваемости

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 7 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 июля 2020: в Роспотребнадзоре заговорили о снижении заболеваемости.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 июля 2020: в Роспотребнадзоре заговорили о снижении заболеваемости.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области в течение последней недели наблюдается снижение роста заболеваний коронавирусной инфекцией. 7 июня число новых зараженных составило 49 человек. При этом выздоровел 151 пациент. Об этом – в материале «КП».

Динамика обнадеживает, но бдительности терять нельзя

О снижении роста заболеваемости коронавирусом в регионе рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. В частности она отметила, что показатель заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 306,3, а прирост за последнюю неделю снизился. При этом наибольшее количество заболевших на 100 тысяч населения фиксируется в Ракитянском районе, Новооскольском городском округе, Вейделевском районе, Краснояружском районе, Белгородском районе.

Среди возрастных групп заболевшие COVID-19 распределились следующим образом: дети до 17 лет — 6,9%; от 18 до 29 — 8,6%; от 30 до 49 лет — 33%; от 50 до 64 лет — 33,7%; старше 65 лет — 17,8%.

Главный сани тарный врач области подчеркнула, что несмотря на то, что динамика обнадеживает, терять бдительности ни в коем случае нельзя. Елена Оглезнева отметила:

- Настороженность должна быть у населения, потому что эпидемические риски инфицирования высоки.

Из больниц региона за минувшие сутки выписался 151 пациент

В Белгородской области число заболеваний коронавирусной инфекцией по состоянию на 7 июня составило 4 906 человек. За минувшие сутки число новых случаев заболевания составило 49 человек. В то же время за из больниц выписался 151 белгородец. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе достигло 4 133 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день в области на госпитализации находятся 533 человека, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 28 белгородцев. 3 253 человека отправлены на самоизоляцию. С начала пандемии в регионе от заражения коронавирусом скончалось 48 тяжелых пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU

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