2020-07-08T15:29:46+03:00
Происшествия

Пострадавшего в ДТП водителя-белгородца спасателям пришлось извлекать из машины при помощи спецсредств

Водитель не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Серьезное ДТП произошло сегодня, 8 июля, в Ивнянском районе около 11 часов дня. На место вызова в район села Верхопенье были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 23, № 40, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Водителя, который не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач, пришлось извлекать из искореженной машины при помощи спецсредств.

Водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» сильно пострадал, при этом он оказался заблокирован в поврежденном транспортном средстве. Для того, чтобы его извлечь из авто, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Они, применив специальное оборудование, разжали искореженный металл и высвободили из него пострадавшего. Мужчину затем передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

- По предварительным данным, он уснул за рулем, в результате чего потерял управление, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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