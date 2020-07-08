2020-07-08T15:12:15+03:00
Общество

Семьи белгородских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

В режиме видеосвязи участников поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Олег ИВАНОВ
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Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

Приятно отметить , что семьи сотрудников «Россети Центр Белгородэнерго» стали победителями сразу в нескольких номинациях.

Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

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Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

Первое место в конкурсе детского рисунка «А нам и дома хорошо» заняла дочь начальника Чернянского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» Сергея Банченко - Мария. Она представила на конкурс акварельный рисунок «Домашний уют»

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А работа Александра Нефедова, сына мастера Яковлевского РЭС Ивана Нефедова, стала лучшей в акции памяти «Письмо ветерану». 6-летний Саша покорил жюри трогательной открыткой ветерану войны.

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Заслуженные награды детям в белгородской студии вручил заместитель гендиректора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. По словам ребят, участие в онлайн-конкурсе стало для них в период карантина приятным развлечением и позволило узнать много нового, полезного и интересного.

Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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