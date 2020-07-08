Грозовой фронт, пронесшийся по региону, повалил множество деревьев на провода, газопровод, крыши домов

В Главное управление МЧС России по Белгородской области за минувшие сутки поступила информация о 25 случаях падения деревьев. Грозовой фронт, прошедшийся по области, повалил деревья, обломал огромные ветки. Некоторые упали прямо на линии электропередач, проезжую часть дороги, газопровод.

В селе Мешковое деревья упали прямо на линии электропередач

Так, в Шебекинском городском округе в результате сильных порывов ветра деревья упали на линии электропередач в селах Мешковое, Булановка, Б. Троица, Верхнеберезово, Зимовное и Максимовка. К месту их падения незамедлительно были направлены бригады районных электрических сетей для ликвидации последствий непогоды. В это же время в Шебекинском городско округе на автодороге «Белгород – Шебекино – Волоконовка», между селами Б. Троица и Бершаково, дерево упало на проезжую часть дороги. Работники дорожной службы «Белдорстрой» распилили и убрали деревья с проезжей части. А в хуторе Новый путь Шебекинского городского округа дерево упало на газопровод и провода. Последствия непогоды здесь устраняли аварийная бригада РЭС и аварийная бригада «Горгаз».

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Чернянке дерево свалилось на газовую трубу

В Чернянском районе в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило три сообщения о падении деревьев. Так, на автодороге «поселок Чернянка – город Белгород» в районе села Красный Остров дерево упало на проезжую часть, частично перегородив проезд. В поселке Чернянка по улице Семашко дерево упало на газовую трубу, а в селе Ездочное упавшее дерево повредило провода.

В Прохоровском районе порывы ветра привели к падению деревьев на газопроводы в селах Холодное и Кривошеевка. На автодороге «Прохоровка - Скородное» в районе села Холодное дерево упало на автомобиль «Хендай Солярис». К счастью, никто не пострадал. А на автодороге «Яковлево – Прохоровка – Скородное» 5 деревьев и множество веток упали на проезжую часть. Силами всех работников служб экстренного реагирования последствия непогоды в муниципальных образованиях были устранены.

Последствия непогоды устраняли всем миром

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Губкинского городского округа также поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных погодных условий деревья упали на газовые трубы на улицах Бубнова и Иноходцев. Для устранения последствий непогоды выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 8, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и аварийная газовая служба.

Также сообщение о падении дерева на газовую трубу поступило из Новооскольского городского округа: здесь дерево упало в селе Киселевка по улице Дорожная. На провода упало дерево и в хуторе Фомино, звонок об этом поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ровеньского района. А в поселке Волоконовка на улице Первогвардейской ветка дерева упала на кровлю жилого многоквартирного дома. При этом кровля не была повреждена, упавшее дерево было убирали работники управляющей компании.