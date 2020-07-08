2020-07-08T11:49:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 июля 2020: детские сады могут открыть уже к концу этой недели

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 8 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 июля 2020: детские сады могут открыть уже к концу этой недели.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 июля 2020: детские сады могут открыть уже к концу этой недели.Фото: "КП" Архив
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил при первой возможности вернуть к обычному режиму работы детские сады. И при благополучной динамике в эпидемической ситуации открыть садики могут уже к концу недели. Тем временем в регионе за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заболеваний коронавирусом. Об этом — в материале «КП».

В области в детских садах все еще работают только дежурные группы

Детские сады в регионе были переведены в режим работы дежурных групп в связи с борьбой с распространением коронавируса. И, несмотря на многочисленные жалобы родителей, в таком формате садики функционируют до сих пор. На сегодняшний день их посещают не более 12 тысяч детей.

Во время совещания с членами правительства губернатор Евгений Савченко указал на жалобы, которые поступают из районов области на закрытые детские сады. При этом он подчеркнул, что число дежурных групп равнозначно полноценной работе учреждений, а потому при первой возможности их необходимо открыть.

Заместитель губернатора Наталия Зубарева считает, что на нынешний момент дежурных групп достаточно, чтобы обеспечить местами в садиках всех желающих. Наталья Зубарева, аргументируя свою точку зрения, отметила:

- Мы сейчас находимся в диалоге с муниципалитетами, по сути даже такой ограниченный формат для лета является нормальным, потому что идут ремонты, некоторые педагоги в отпусках, переформатируются группы.

Но все же открыть сады в обычном режиме правительство планирует. И сделано это будет, когда область приступит ко второму этапу снятия ограничений. При сохранении положительной динамики в эпидемической ситуации регион планирует приступить ко второму этапу и, соответственно, отрыть детские сады, к концу недели.

распределений новый заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

распределений новый заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

В области за минувшие сутки коронавирус выявлен у 44 человек

Который день в регионе сохраняется положительная динамика в эпидемической ситуации, число заражений идет на спад. Так, за минувшие сутки в области коронавирус выявлен у 44 белгородцев. Всего с начала пандемии число заболевших составило 4 950. С начала истории заболеваний число выздоровевших — 4 221 человек, за минувшие сутки — 88 человек.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 565 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 27 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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