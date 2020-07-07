«Новые люди» выдвинули кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы

ОБ УСПЕХАХ

- Белогорье – интересный регион, добившийся многих успехов. Допустим, в строительстве: не везде можно увидеть такие уютные, современные жилые поселки. Хотелось бы, чтобы по всей стране люди так жили. В регионе много хороших наработок в сельском хозяйстве, культуре. Надо тиражировать этот опыт.

Но у любых побед есть оборотная сторона. В местной политике мало разнообразия. Может, пришло время его добавить? Мы видим, что существует достаточно партий, получающих неплохие пакеты голосов. Больше конкуренции – активнее движение вперед. Мы все привыкли к послушанию, но хочется чего-то живого. Вообще, в политике нашей страны стало много асфальта и бетона.

Конечно, на наш счет есть определенный скепсис. Но мы не утверждаем, как правильно жить и что нужно делать в Белогорье. А будем стараться прочувствовать это и предложить актуальные идеи. Эта устремленность в будущее и есть самое главное.

О ЛЮДЯХ

- Многие люди, в том числе и молодежь, уезжают в областной центр, а из провинциальных городов - в столицу. А зачастую не имеющим многолетнего опыта специалистам просто негде работать, невозможно пробиться на руководящие должности, чтобы предложить свои идеи для перемены жизни к лучшему. В нашей стране существует большая проблема социальных лифтов в принципе.

Кроме того, молодежи, как нам кажется, не за кого голосовать. В Белогорье у нас уже более 1000 молодых активистов. Тем, кто уже многие годы при власти и при доходе, не зачем идти к нам в партию, у них все есть. А вот молодая гвардия – они инициативны, за ними будущее.

Но, к слову, новые люди – это не только возраст, но и состояние души (смеется).

О ТОТАЛИТАРИЗМЕ ИДЕЙ

- Время поменялось, мы все это прекрасно видим. Не надо сковывать, бесконечно контролировать, когда хочешь что-то сделать – должен согласовывать, договариваться. Это лишнее. Верхушка власти – это понятно, но давайте предоставим людям возможность реализовывать инициативы, пробовать, действовать.

Возьмем нашу образовательную программу «Капитаны». Ее результат - когда человек вырастает в бизнесмена. Мы помогаем ему развиваться, даем знания, но не лезем к нему в капитал, не пытаемся перестроить бизнес-процессы, распределение средств и направление идей. Помочь – это одна история, а ставить рамки и задавать направления движения – это уже прошлый век. Пусть будет тот, кто делает по-другому, отличается от привычных стандартов ведения бизнеса. Уверен, это будет полезно и стране, и области.

О ЧЛЕНАХ ПАРТИИ

- В подборе людей мы ориентированы на две вещи. Во-первых, члены партии – это люди состоявшиеся. Они сами себя обеспечивают и создают рабочие места, чтобы дать возможность достойной жизни и для соотечественников. Они должны быть независимыми - не протеже, не чьи-то родственники – чтобы не боялись действительно что-то менять. Для этого надо не зависеть от дотаций, грантов, необходимости поддерживать отношения с сильными мира сего…

Во-вторых, нам нужны те, кто уже что-то делает для людей. Я сам много лет занимаюсь образовательными программами, являюсь соучредителем общественной экологической организации ЭКА, высадившей более 10 миллионов деревьев на местах пожаров и незаконных вырубок. Очень важный момент: отсутствие разговора «когда меня изберут, вот тогда…», а чтобы уже работали для страны, продолжая делать это и дальше, даже если не изберут. Человек идет во власть не для себя, а ради людей. Я уверен: именно это и есть нормальный подход, таким он должен быть.

СПРАВКА "КП"

Партия «Новые люди» была учреждена 1 марта 2020 года по инициативе предпринимателя Алексея Нечаева, российского предпринимателя, основателя и президента научно-производственной компании «Faberlic».

Алексей Геннадьевич - коренной москвич, выпускник юридического факультета МГУ им. В.М. Ломоносова. Основал благотворительный фонд «Капитаны» для поддержки образовательных инициатив и факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова.