2020-07-06T10:41:46+03:00
Общество

«Биометрия против пандемии»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-конференцию

7 июля с 10:00 до 18:00 «Ростелеком» проведет масштабную онлайн-конференцию #btechday «Биометрия против пандемии», главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии
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В условиях распространения коронавирусной инфекции важную роль играет информационная безопасность граждан. Биометрические технологии распознают человека по лицу, голосу, отпечаткам пальцев, но сегодня лица скрывают медицинские маски, а пальцы — перчатки. Ответом на пандемию стало ускоренное развитие решений с применением бесконтактных технологий и новые способы распознавания. Анализ сетчатки глаза, голосовых и поведенческих характеристик, 3D-распознавание для мобильных устройств, бесконтактное сканирование отпечатков пальцев и измерение температуры — все эти технологии уже сегодня открывают доступ к многим государственным и финансовым услугам, позволяют совершать бесконтактные покупки и снимать деньги в банкоматах, проходить контроль в аэропорту и на железнодорожных станциях, а также снижать риски распространения инфекции.

В онлайн-марафоне «Ростелекома» #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы. Они представят свои последние достижения в области машинного обучения и компьютерного зрения, бесконтактной биометрии, расскажут об особенностях нового бесконтактного мира.

Приглашаем всех заинтересованных в новых технических решениях специалистов, готовых попробовать свои силы в биометрии, присоединиться к нашему онлайн-марафону. Вас ждут две сессии: пленарная (10:00–12:00 мск) и технологическая (12:15–18:00 мск) — каждый сможет выбрать то, что ему интересно.

На пленарной части #btechday выступят:

Иван Беров — «Ростелеком»;

Дмитрий Дубынин — Банк России;

Сергей Елисеев — X INFOTECH;

Денис Калинин — MinTech (China);

Сергей Ларин — концерн «Автоматика»;

Данила Николаев — «Русское биометрическое общество»;

Владислав Онищенко — Аналитический центр при правительстве РФ;

Любовь Стальнова — завод «Октава»;

Юрий Шабанов — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский Федерации;

Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay.

Спикеры технологического блока #btechday:

Ринат Анисимов — Smart Security;

Сергей Браун — «РТ Лабс»;

Григорий Винокуров — Ntechlab;

Александр Дремин — BIOSMART;

Сергей Егоров — BI Solutions;

Олег Ковпак — ID R&D;

Денис Сереченко — Huawei Enterprise;

Владислав Филиппов — «РТ Лабс»;

Андрей Хрулев — группа компаний ЦРТ;

Андрей Шурыгин — Сбербанк;

Сергей Щегольков — VisionLabs;

Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay;

Donal Greene — Innovatrics.

Полная программа и регистрация — по ссылке: https://www.kommersant.ru/conference/649. Регистрация открыта до 18:00 6 июля.

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