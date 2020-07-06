Белгородскую область атакует жара: прогнозируется температура 40 градусов

По данным Белгородских синоптиков, завтра, 7 июля, в Белгородской области сохранится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер – восточной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 градусов тепла, днем температура составит от 35-40 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советует белгородцам исключить поездки в лесные массивы и быть осторожными при обращении с огнем (особенно открытым). По возможности следует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

При тепловом поражении нужно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды. И постараться охладить тело, чтобы избежать теплового удара.