2020-07-05T09:42:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 июля 2020: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с производственными очагами СOVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 5 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 июля 2020: в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с производственными очагами СOVID-19Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 июля 2020: в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с производственными очагами СOVID-19Фото: "КП" Архив
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Как рассказала главный санитарный врач региона Елена Оглезнева, на данный момент сотрудниками ведомства активно ведется работа в ряде городов с районом Белгородской области, где выявлены крупные очаги заболевания COVID-19.

Так, в ОЭМК в Старом Осколе в июнь – 30 заболевших, наибольшее количество коронавирусных больных было выявлено в одном из цехов. Сейчас там уже не регистрируются новые случаи, наблюдение за очагом планируется снять.

В ГК «АгроБелогорье» — 21 заболевший за июнь. Наблюдение за очагом завершится 15 июля. В «Приосколье» — 6 заболевших за июнь. Контактными с этими людьми оказались 120 человек, которых руководство предприятия отправило в самоизоляцию. В связи с этим предприятие сейчас работает не в три, а в две смены, интервалы между сменами увеличены.

На Белгородском молочном комбинате в июне выявлено 8 заболевших. Трое – в аппаратном цехе и творожном, еще пятеро было выявлено по контакту. Работа с этим очагом должна завершиться 8 июля. На кондитерской фабрике «Белогорье» — 6 заболевших за июнь. Здесь положительный анализ на коронавирус оказался у упаковщика, а остальных выявили по контакту. На этом предприятии Роспотребнадзор планирует закончить работу с очагом 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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