2020-07-04T11:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 июля 2020: регион приближается ко второму этапу снятия ограничений

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 4 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 июля 2020: регион приближается ко второму этапу снятия ограничений.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 июля 2020: регион приближается ко второму этапу снятия ограничений.Фото: "КП" Архив
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Белгородская область все еще находится на первом этапе снятия ограничений. Но при этом уверенно движется ко второму, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. По состоянию на 4 июля в области зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом — в материале «КП».

Три основных показателя для снятия ограничений

Как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, регион только приближается ко второму этапу снятия ограничений. При этом она напомнила, что при снятии ограничений учитываются три основных показателя. Первый — охват тестированием на коронавирус населения, в области он высокий — 127 на 100 тысяч населения. Этот показатель соответствует третьему этапу снятия ограничений. Второй — свободный коечный фонд, в регионе снижается количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Третий — показатель распространения инфекции. На данный момент в Белгородской области он находится в пределах от 0,85 до 0,92. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, он должен быть ниже 0,8.

Число новых заражений коронавирусом в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Число новых заражений коронавирусом в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

В регионе снижается количество новых заболевших и увеличивается число выздоровевших

По состоянию на 4 июля в Белгородской области выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 4 749 заболевших. Число выздоровевших составило 3 942 человека, за минувшие сутки из выздоровело 145 человек.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 565 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 27 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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