2020-07-03T15:07:20+03:00
Общество

Более тысячи белгородских семей подключились к сервису «Ростелеком Книги»

В книжной коллекции — современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, литература на русском и иностранных языках
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Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!»Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!»
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Жители Белгорода и области в период самоизоляции стали активно подписываться на сервис «Ростелеком Книги». С марта текущего года более тысячи абонентов в Белгородском регионе стали читателями цифровой библиотеки. В ее каталоге представлено более 150 тысяч электронных книг от сервиса «ЛитРес».

- Жители нашей области по достоинству оценили сервис “Ростелеком Книги”. В период самоизоляции он стал особенно востребован. У белгородцев появилась отличная возможность читать книги всей семьей, проводить время с пользой, получая доступ к уникальной библиотеке по цене одной книги. Новинки в цифровой библиотеке появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадает в книжный магазин. Не приходится тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой, - отмечает Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты.

Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц. Также абонентам «Ростелекома» предоставляется скидка 20 % на любые книги, которые не вошли в каталог. При первом подключении «Ростелеком» и «ЛитРес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

Подробная информация о сервисе «Ростелеком Книги» на сайте.

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