2020-07-03T13:47:46+03:00
Общество

«Ростелеком» лидирует с большим отрывом на российском рынке поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года

После присоединения «ДатаЛайн» общее количество стойко-мест под управлением ГК «Ростелеком» составило 11 497
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года «Ростелеком» возглавил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, став ведущим игроком рынка по данным аналитического агентства CNews Analytics.

«Ростелеком» значительно укрепил свои позиции на рынке услуг ЦОД в 2019 году за счет развития собственной сети дата-центров в регионах, а также благодаря приобретению второго по количеству стоек игрока компании «ДатаЛайн».

После присоединения «ДатаЛайн» общее количество стойко-мест под управлением ГК «Ростелеком» составило 11 497. Среди ключевых объектов «Ростелекома» — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также восемь дата-центров «ДатаЛайн» на базе двух московских площадок Nord и Ost суммарной емкостью 4 811 стоек.

Таким образом, по итогам 2019 года «Ростелеком» занимает более четверти российского рынка, опережая по количеству стоек ближайшего конкурента более чем в три раза.

- 2019 год для “Ростелекома” был очень продуктивным: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля в Тверской области, запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Большим событием стало присоединение команды “ДатаЛайн”, что дополнительно усилило наши позиции на рынке. В 2020 году уже совместными усилиями мы продолжим расширение своего присутствия в регионах и откроем площадки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, запустим вторую очередь в Екатеринбурге, — отметил вице-президент по облачным сервисам ПАО «Ростелеком» Павел Каплунов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День рекламщика 2020: какого числа, история и традиции праздника
Мы встречаем рекламу повсюду: на телевидении и радио, в газетах, общественном транспорте и социальных сетях. Иногда она раздражает, иногда — помогает найти нужный товар. Как же отмечают День рекламщика в 2020 году?
День авиадиспетчера 2020: история и традиции международного праздника
Наверное, каждый из нас хоть раз летал на самолете. Над тем, чтобы полет прошел комфортно и безопасно, работает множество людей. Среди них и авиадиспетчеры. Сегодня мы расскажем об их профессиональном празднике – Дне авиадиспетчера 2020
Новости 24
В Белгороде было не жарко, жаркие деньки — еще впереди
В Белгороде откроют скульптурную композицию, посвященную безвинно убиенным
В Белгородском районе бывшего казначея садового товарищества заподозрили в присвоении
В Белгороде на Корочанкой произошла авария с участием трех женщин
Белгородские пограничники задержали вблизи государственный границы мужчину без документов
Белгородцу грозит уголовное наказание за мак на грядках
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Жителя Белгородской области подозревают в угрозах судье
В Белгороде нашли сбежавшую из ковидгоспиталя пациентку
Пропавшие без вести белгородка и младенец найдены в Москве
Судебные приставы Белгородской области выставили на торги Mercedes-Benz, башенный кран и другое арестованное имущество
Последний рабочий день недели в Белгородской области выдастся аномально жарким