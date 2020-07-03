2020-07-03T13:34:40+03:00
Общество

«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения

Общий объем производства — 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора»
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Большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу собираться в цифровом виде.Большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу собираться в цифровом виде.
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Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания “Аквариус”» и ООО «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком».

30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи, в которой приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) Павел Эйгес, руководители компаний-производителей планшетов и другие.

- Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может удовлетворять. Что важно отметить — мы договорились о кооперации министерств, объединении усилий всех заинтересованных сторон — от разработчиков до потребителей. Минпромторг России отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики — за конечных потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% — в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании, — подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой «Аврора».

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой «Аврора».

- Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь доступ к базам данных, — отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

- В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по масштабам использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями обработки больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно — через портал госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет. Из плюсов прежде всего надо отметить скорость обработки данных — мы экономим время и граждан, и переписчиков. Цифровые инструменты позволят избежать ошибок при внесении данных или из-за неразборчивости почерка. Быстрее можно будет подвести итоги переписи — большинство данных уже будет в цифровом виде. Наконец, появится эффективный контроль за действиями переписчиков, в том числе с целью обеспечения их же безопасности. Можно сказать, что мы формируем новые стандарты переписи населения в цифровую эпоху, — добавил глава Росстата Павел Малков.

«Ростелеком» в соответствии с поручениями и решениям Президента России и Правительства России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой — планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных.

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП — дочерней компанией «Ростелекома». ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом.

Эта перепись впервые в истории станет цифровой.

Эта перепись впервые в истории станет цифровой.

Перепись можно будет пройти дистанционно — на едином портале госуслуг (появится специальный раздел), поддержкой которого традиционно занимается «Ростелеком» и его дочерняя компания «РТ Лабс». Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в многофункциональных центрах госуслуг («Мои документы»).

Таким образом, большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчает задачи сбора и дальнейшей обработки полученной информации.

Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ-системы Росстата, предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.

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