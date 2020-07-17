В Белгороде водитель взашей вытолкал пассажира, обозвавшего его «козлом»

В Белгороде на автобусном маршруте №43 разборки между пассажиром-пенсионером и немолодым водителем переросли в рукопашную схватку. Пассажир в ответ на замечание водителя оплатить билет обозвал его козлом. Водитель обиду не стерпел с бросился выталкивать пассажира из автобуса. В ход пошла нецензурная брань, пассажир вынужден был ретироваться. Ехавшие в автобусе очевидцы инцидента подняли шум, объясняя, что пассажир проезд оплатил, но водитель стоял на своем, аргументируя свое поведение тем, что пассажир не имел права его обзывать. В Единой транспортной компании провели проверку инцидента и вынесли водителю замечание.

В Единой транспортной компании Белгорода после случившегося были опрошены очевидцы инцидента и водитель. Выяснилось, что пассажир-буян вел себя неподобающим образом и, конечно, не имел права обзывать водителя. При этом в Единой транспортной компании считают, что водитель, в свою очередь, не имел права действовать подобным образом и поддаваться на провокацию. Водителю за его неподобающее поведение объявлено замечание.