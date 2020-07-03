Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 июля 2020: кредитные каникулы у местных жителей не нашли поддержки

Кредитные каникулы у белгородцев в июне не нашли широкой поддержки. Если еще в мае кредиторы принимали по тысяче обращений в неделю, то за весь июнь за отсрочкой по кредитам обратилось меньше трех тысяч человек.

Отметим, что за время пандемии от белгородцев в финансово-кредитные учреждения области поступило около 15 тысяч заявления на предоставление кредитных каникул. В Банке России считают, что снижение обращений по кредитным каникулам связано с тем, что большинство белгородцев вышли на работу и определились со своими доходами.

Число новых выявленных заражений в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

При этом в области на 3 июня выявлено 60 новых больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего с начала пандемии в регионе число заболевших достигло 4 697 человек. Всего в области от коронавирусной инфекции излечилось 3 797 белгородцев, за последние сутки из больниц выписались 134 человека.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 565 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 27 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.