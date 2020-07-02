2020-07-02T19:47:10+03:00
Общество

В Воронеже прошло первое заседание региональной Общественной палаты нового состава

2 июля в мероприятии принял участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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По традиции открыл заседание старейший по возрасту член Общественной палаты – Бронислав Табачников. Он сообщил, что Общественная палата четвертого состава сформирована полностью – это 60 человек, из которых 51 зарегистрировался для участия в работе первого установочного заседания.

В свою очередь председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов акцентировал внимание собравшихся на том, что через площадку Общественной палаты граждане должны иметь возможность участвовать в развитии региона.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– Общественная палата – это связующий элемент между властью и обществом. Однако хотелось бы рассматривать этот представительный состав не только как объединяющую общество структуру, но и как институт, способный влиять на принятие решений органов госвласти. В единстве действий мы сможем полностью раскрыть потенциал Воронежской области, реализовать глобальные проекты по развитию региона, повышению уровня и качества жизни населения, улучшить эффективность деятельности институтов гражданского общества, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Также председатель Воронежской облдумы поблагодарил активистов Общественной палаты Воронежской области третьего состава и ее председателя Нелю Пономареву за проделанную работу и организацию общественного контроля за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Затем представители Общественной палаты четвертого состава приступили к процедуре избрания председателя палаты, его заместителей, а также утвердили количество комиссий.

Было отмечено, что в соответствии с Законом Воронежской области «Об общественной палате» ее председатель избирается из числа членов ОП путем открытого голосования. На эту должность была предложена кандидатура Наталии Хван. В состав новой Общественной палаты ее делегировал Российский детский фонд. Также Наталия Хван известный в регионе предприниматель, председатель оргкомитета форума имени Вильгельма Столля. Ее кандидатура была поддержана абсолютным большинством голосов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поздравил Наталию Хван с избранием на высокую должность и напомнил, что члены Общественной палаты могут принимать активное участие в работе Комитетов областной Думы, общественной экспертизе законопроектов и выдвижении гражданских инициатив.

– В соответствии с законом Воронежской области Общественная палата наделена полномочиями субъекта законодательной инициативы. И я призываю вас активно использовать это право для дальнейшего социально-экономического развития нашего региона и во благо жителей Воронежской области, – отметил Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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