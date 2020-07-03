Георгис Ягубов: «Открытие» продолжает развиваться на благо клиентов

- Как прошло полугодие? Не смотря на сложности экономики, есть динамика и перспективы?

- Второй квартал мы прошли в совершенно новых условиях, но на неизменно позитивном уровне достижений 1-го квартала. Выросли объемы кредитования, оборотного инвестиционного бизнеса – рост составил около 12-13 % по обоим направлениям.

Благодаря пандемии, в банке произошли серьезные изменения, и в лучшую сторону. Мы не имели права ошибиться и должны были сохранить работоспособность банка на 100%. Это очень серьезный и сложный момент, с которым, я считаю, удалось справиться. Мы заботились о благополучии коллектива – в офисе работал ограниченный круг сотрудников, а строгие меры по обеспечению эпидемиологической безопасности и сейчас продолжают выполняться. При этом мы продолжаем работать над улучшением внешнего вида отделений, создавать комфорт для посетителей - как для взрослых, так и для самых маленьких белгородцев.

- Как менялось поведение клиентов на протяжении полугодия?

- Мы видим большой спрос со стороны бизнеса в связи с пандемией на программы господдержки – зарплата под 0%, отложенные платежи. Сейчас лидером со стороны представителей пострадавших отраслей является кредитование под 2%, где при условии стопроцентного сохранения коллектива кредит списывается государством.

Физические лица активнее стали задавать вопросы по инвестициям, покупать акции и облигации, открывать инвестиционные счета – мы фиксируем рост спроса в 1,5 раза. Ставки по депозитам падают, и люди начинают искать другие способы приумножения средств – эта тенденция отмечена как по стране в целом, так и в нашем регионе.

Очень активно берут белгородцы и ипотечные кредиты. Неоднократное снижение ставок, разнообразие программ - это способствует росту заявок. Кроме того, нестабильность экономической ситуации, скачки валюты и прочее привели к желанию людей инвестировать в недвижимость. Пока еще нет точных цифр полугодия, но мы уже зафиксировали повышение спроса на ипотеку как минимум на 30% к уровню прошлого года.

- Какие программы сегодня действуют, в чем их выгода?

- Программ много и они постоянно совершенствуются. С 16 июня банк снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% - сегодня по этому продукту уже одобрено 25 миллионов рублей. Изменены условия кредитования военнослужащим: программы «Военная ипотека» и ее рефинансирования доступны под 7,6% годовых на срок до 25 лет. Кроме того, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

А с 25 июня «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» - от 7,8%.

Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. А подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

- А есть что-то совсем новое?

- Совсем недавно вступила в силу программа «Жилой дом» - очень актуальная, мы очень ее ждали. Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости. Максимальная сумма кредита для жителей Белгородской области до 5 миллионов. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30% на срок до 30 лет при ставке от 8,9%.

Важно, что оформить ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

Кстати, процент клиентов, которые пользуются дистанционными сервисами, резко вырос и уже превысил 65%. В целом по России, более 80% клиентов перешли в удаленные каналы работы с банком. Система быстрых платежей сегодня приобретает все большую популярность: в ее рамках переводы с карты на карту бесплатны. Набирает обороты и услуга кредитования без визита в банк – когда заявка оставляется на сайте «Открытия».

- Чем помогаете предпринимателям?

- У нас есть отличные варианты поддержки. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - участник госпрограмм кредитования малого и среднего бизнеса. Это и программа Минэкономразвития РФ для тех, кто осуществляет деятельность в приоритетных отраслях экономики, инвестиционные и оборотные кредиты на льготных условиях. Действуют и Программы поддержки Корпорации МСП. Сроки кредитов здесь до 10 лет, а актуальная ставка в ближайшее время будет около 6-7% годовых. Очень удобные условия для предпринимателей.

Банк планирует еще больше развить направление инвестиций для юридических лиц – сегодня мы наблюдаем один из самых удачных моментов для такого вида вложений. К примеру, в расширение производства, модернизацию оборудования под современные технологии - кто успеет адаптироваться, тот преодолеет все трудности.

Кстати, и инвестиции для физических лиц – тоже очень интересные продукты, понятные и эффективные меры для получения дохода. Тем более, что все эксперты, включая и банка «Открытие», советуют не вкладывать деньги только во что-то одно, больше вариантов – больше возможностей.

- Что еще в планах?

- Активное развитие направления кредитных карт. Белгородцам, которые получают зарплату на карту «Открытия», мы можем практически мгновенно выдать предодобренное решение. Это выгодно экономит время получения кредитной карты, а также дает ее обладателю расширенные возможности, ведь платежные сервисы нашего банка сегодня достаточно сильно развиты (включая бесплатные платежи ЖКХ, за детские сады и многое другое).

Бесспорно, мы надеемся на стабилизацию ситуации, желаем здоровья соотечественникам и, конечно, будем рады предложить им выгодные и качественные банковские услуги и продукты.