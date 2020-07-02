2020-07-02T12:52:39+03:00
Общество

Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»

Специалисты модернизировали ЛЭП 10 кВ, обеспечивающие электроснабжение Уразовского, Казинского, Мандровского сельских поселений с численностью свыше пяти тысяч человек
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Белгородские энергетики завершили первый этап создания цифрового района электрических сетей на базе Валуйского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго». На линиях электропередачи, питающих 22 населенных пункта, внедрена система дистанционного управления сетью с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.

По словам начальника Валуйского РЭС Алексея Лысенко, это энергонасыщенные участки сети, питающие десятки социально значимых объектов: школы, больницы, детские сады, предприятия, котельные, узлы связи, водозаборы. Практически все они имеют большую протяжённость, а потому в случае аварийной ситуации у бригад уходило достаточно много времени на отыскание места повреждения и ликвидацию его последствий.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках создания активно-адаптивной сети на ЛЭП установлено восемь реклоузеров, девять разъединителей с моторными приводами и 11 индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения в автоматическом режиме, без участия оперативного персонала смогут находить и выделять требуемый участок сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

- Если раньше на поиск повреждения на такой протяженной линии, как ВЛ 10 кВ от подстанции «Казинка», уходило порядка двух часов, то после установки интеллектуальных реклоузеров все переключения с выделением поврежденного участка будут происходить мгновенно. Жители даже не заметят самого момента перевода их на другую линию, - пояснил Алексей Лысенко. – Таким образом для большей части потребителей повреждение останется незамеченным, а для меньшей, получающей электроэнергию от участка ВЛ, выведенного в ремонт, время отключения сократится вдвое. В некоторых случаях в результате автоматических переключений можно перезапитать 100% потребителей, и тогда никто практически не почувствует отсутствия электроснабжения.

Помимо внедрения элементов распределенной автоматизации, в Валуйском РЭС продолжается установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в трансформаторные подстанции.

На начало 2020 года приборами технического учета охвачено 292 из 625 комплектных трансформаторных подстанций. Это дало возможность выявлять очаги потерь и оперативно приступать к их устранению. Эффект от данных мероприятий уже составил 600 тыс. кВт*ч. Работа в данном направлении продолжается. На текущий год запланировано дооснащение 100% подстанций Валуйского РЭС приборами технического учета.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В дополнение к техническому до конца года на территории района планируется установить свыше трех тысяч интеллектуальных электросчетчиков коммерческого учета, интегрированных в автоматизированную систему учета электроэнергии филиала. Эффект от данных мероприятий ожидается в районе 2,9 млн кВт*ч.

- Валуйский РЭС входит в число пяти «пилотных» площадок, на базе которых «Россети Центр Белгородэнерго» создает цифровые районы электрических сетей, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В проект интегрированы мероприятия по 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения. Цифровая трансформация электросетевого комплекса Валуйского РЭС позволит значительно снизить уровень потерь электроэнергии в сетях, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района.

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