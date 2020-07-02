Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»

Белгородские энергетики завершили первый этап создания цифрового района электрических сетей на базе Валуйского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго». На линиях электропередачи, питающих 22 населенных пункта, внедрена система дистанционного управления сетью с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.

По словам начальника Валуйского РЭС Алексея Лысенко, это энергонасыщенные участки сети, питающие десятки социально значимых объектов: школы, больницы, детские сады, предприятия, котельные, узлы связи, водозаборы. Практически все они имеют большую протяжённость, а потому в случае аварийной ситуации у бригад уходило достаточно много времени на отыскание места повреждения и ликвидацию его последствий.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках создания активно-адаптивной сети на ЛЭП установлено восемь реклоузеров, девять разъединителей с моторными приводами и 11 индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения в автоматическом режиме, без участия оперативного персонала смогут находить и выделять требуемый участок сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

- Если раньше на поиск повреждения на такой протяженной линии, как ВЛ 10 кВ от подстанции «Казинка», уходило порядка двух часов, то после установки интеллектуальных реклоузеров все переключения с выделением поврежденного участка будут происходить мгновенно. Жители даже не заметят самого момента перевода их на другую линию, - пояснил Алексей Лысенко. – Таким образом для большей части потребителей повреждение останется незамеченным, а для меньшей, получающей электроэнергию от участка ВЛ, выведенного в ремонт, время отключения сократится вдвое. В некоторых случаях в результате автоматических переключений можно перезапитать 100% потребителей, и тогда никто практически не почувствует отсутствия электроснабжения.

Помимо внедрения элементов распределенной автоматизации, в Валуйском РЭС продолжается установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в трансформаторные подстанции.

На начало 2020 года приборами технического учета охвачено 292 из 625 комплектных трансформаторных подстанций. Это дало возможность выявлять очаги потерь и оперативно приступать к их устранению. Эффект от данных мероприятий уже составил 600 тыс. кВт*ч. Работа в данном направлении продолжается. На текущий год запланировано дооснащение 100% подстанций Валуйского РЭС приборами технического учета.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В дополнение к техническому до конца года на территории района планируется установить свыше трех тысяч интеллектуальных электросчетчиков коммерческого учета, интегрированных в автоматизированную систему учета электроэнергии филиала. Эффект от данных мероприятий ожидается в районе 2,9 млн кВт*ч.

- Валуйский РЭС входит в число пяти «пилотных» площадок, на базе которых «Россети Центр Белгородэнерго» создает цифровые районы электрических сетей, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В проект интегрированы мероприятия по 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения. Цифровая трансформация электросетевого комплекса Валуйского РЭС позволит значительно снизить уровень потерь электроэнергии в сетях, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района.