2020-07-02T12:03:23+03:00
Общество

Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО

Решение представляет собой набор взаимосвязанных модулей, состоящих из корпоративного глоссария, реестра отчетов, модуля построения жизненного цикла данных и карты данных
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО систему документирования данных DataGovernance «Атлант». Новый ИТ-продукт обеспечивает доступность и прозрачность всего жизненного цикла данных, позволяет пользователям компании получать согласованную, проверенную и актуальную информацию.

Часто данные, которые хранят предприятия, могут быть устаревшими, избыточными, повторяющимися, либо об их существовании известно только узкому кругу пользователей. Чтобы данные стали активом компании и приносили реальную пользу и прибыль, ими нужно эффективно управлять. Именно эти задачи решает система «Атлант».

Функционал и интерфейс системы простой и понятный в использовании, так как предназначен для конечных пользователей — сотрудников компании. Благодаря новому ИТ-продукту «Ростелекома» время на поиск требуемой информации значительно сократилось.

- Данные — это ценнейший актив компании. Разработка модулей системы “Атлант” стала важным шагом в части демократизации данных и выстраиванию полноценного процесса управления данными в нашей компании. Целенаправленное внедрение инструментов DataGovernance поможет стать “Ростелекому” компанией, управляющей данными, где каждый сотрудник сможет пользоваться понятной и актуальной информацией с высоким уровнем доверия к ней, — отметил старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО
Решение представляет собой набор взаимосвязанных модулей, состоящих из корпоративного глоссария, реестра отчетов, модуля построения жизненного цикла данных и карты данных
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
В 8 районах Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19
Когда школьники Белгорода сядут за парты?
Белгородские энергетики реализуют в Валуйках проект «Цифровой РЭС»
Начальник белгородского Следкома взял под личный контроль проверку по "Новой жизни"
В Белгороде сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами
В ДТП под Белгородом пострадали двое взрослых и двое детей
В Белгородском госуниверситете наградили победителей Кубка ректора по шахматам
Белгородец ответит за сексуальное преступление
В Белгородской области вступил в силу «закон о тишине»
В Белгороде трое рабочих сорвались со строительных лесов на уровне четвертого этажа
В Старом Осколе полицейские и спасатели пришли на помощь парализованному из-за инсульта мужчине
Старооскольские оперативники раскрыли кражу около полутоны топлива
В Белгородской области обезвредили целый арсенал боеприпасов
Юные художники рисуют мир и дружбу
51-летний белгородец прикарманил чужую банковскую карту и снял с нее деньги