2020-07-02T13:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 июля 2020: число заражений пошло на спад

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 2 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 июля 2020: число заражений пошло на спад.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 июля 2020: число заражений пошло на спад.Фото: "КП" Архив
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Определенный, весьма осторожный повод для оптимизма, дает статистика заболеваний коронавирусной инфекцией: в регионе число заражений пошло на спад. Если 29 июня в области было зарегистрировано 65 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, то 30 июня таких случаев было 60, 1 июня - 59. Сегодня, 2 июня в области зарегистрировано 54 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Число зараженных с начала заболевания составило 4 637 человек. При этом на 27 белгородцев увеличилось и число выздоровевших. Всего в области выздоровели 3 663 человека.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 557 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 27 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.

Количество заболевших по дням в Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Количество заболевших по дням в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

Распространение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Распространение заболеваний по районам Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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