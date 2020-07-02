Первый в этом году День поля в России прошел на Орловщине

Агрофорум собрал сельхозпроизводителей со всего региона и близлежащих областей.

Организаторами выступили Департамент сельского хозяйства Орловской области, ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», АО «Щелково Агрохим» и сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион».

Правильное питание - залог будущего урожая

Гости познакомились с лучшими образцами сельскохозяйственной техники и увидели ее в работе. Свои новинки представили производители средств защиты растений и минеральных удобрений. Ведь не секрет, что именно правильный выбор удобрений обеспечивает сбалансированное минеральное питание культур.

В получении стабильного высокого и качественного урожая аграриям региона активно помогает компания «ФосАгро-Орел».

- В Орловской области работаем с 1997 года, - говорит директор «ФосАгро-Орел» Сергей Александрович Засимов. - За эти годы поставили в поля Орловщины около двух миллионов тонн минеральных удобрений. И в этом году хорошая динамика.

В крестьянском хозяйстве Сергея Малашина из Болховского района выращивают пшеницу, сою, рапс, овес и гречиху. Хозяйство по области среднее - поля занимают порядка тысячи гектар, но одно из передовых.

- Мы работаем с удобрениями компании с тех самых пор, как она здесь открылась, - говорит Сергей Иванович. - Для нашего северного района мы получаем очень неплохой урожай. Это надежная и серьезная компания, качественная продукция. Мы довольны таким сотрудничеством.

«Целевые ориентиры - высокое качество и экологическая безопасность»

- Орловская область стабильно наращивает объемы производства продукции растениеводства. Наши целевые ориентиры - высокое качество и экологическая безопасность сельхозпродукции для дальнейшей переработки. В их достижении нам активно помогают крупнейшие российские поставщики агротехнологий. «ФосАгро-Орел», работающая в нашей области уже более 20 лет, - один из наших главных партнеров в сфере внедрения инноваций в сельском хозяйстве, - заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе осмотра экспозиции компании.

В этом году на полях Шатиловской опытной станции представлено около 330 сортов и гибридов 24 сельскохозяйственных культур из 27 учреждений и организаций России и зарубежья. Ровненькие, радующие взгляд делянки с соей, пшеницей, ячменем и другими культурами также выращены с применением минеральных удобрений ФосАгро.

Чистые минералы для здоровой жизни от ФосАгро. Фото: Яна Шелест.

У компании большая линейка комплексных удобрений. И практически все из них содержат в разных количествах серу. К этому мезоэлементу сегодня требовательны все технические, зерновые и зернобобовые культуры.

- Сера наряду с азотом, фосфором и калием является важнейшим элементом, она способствует лучшему усвоению азота, - рассказал Сергей Засимов. - Почему мы заговорили об этом сейчас? Потому что раньше серы было достаточно в почве, но сейчас она встречается в микроскопических количествах. Качество продукции - это в большой степени сера.

Чтобы в растении лучше проходили все физиологические процессы, чтобы шел метаболизм, азотный обмен, сера крайне необходима. Кроме того, сера входит в состав жирных кислот.

Компания «Истоки» сосредоточилась на производстве злаковых, масличных и бобовых культур. С 2012 года она активно работает с ФосАгро.

- Нам важно, чтобы качество продукта было на уровне, - отметил генеральный директор Александр Живолуп. Дело в том, что от равномерности фракции минеральных удобрений, соответствия их техническим условиям и госту зависит равномерность внесения питания на полях. Это один момент, а второй - компания гарантирует качество продукта.

- Есть успешные испытания, - отметил Александр Сергеевич. - Сера сыграла роль катализатора, и максимальное усвоение питательных веществ было отмечено именно на этом типе удобрений.

Компания активно помогает аграриям в получении стабильно высокого и качественного урожая. Как первое звено в цепочке предлагает оптимальные удобрения, благодаря которым растение получает все питательные вещества, необходимые для правильного роста и развития.

- Мы пользуемся удобрениями компании в своем хозяйстве, и это неудивительно, ведь она одна из крупнейших на рынке, - говорит Валентина Дрожжина, учредитель ООО «Братское». - Очень довольны продукцией и обслуживанием.

- ФосАгро в нашем регионе занимает значимую долю рынка минеральных удобрений, - отметил Сергей Борзенков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса. У нее большая продуктовая линейка, в том числе с содержанием серы, а также жидкие комплексные удобрения. Сельхозпроизводители, заключив долгосрочные договоры, всегда вовремя обеспечены удобрениями. Компания серьезная, качество удобрений на самом высоком уровне.

Орловщина за инновации

- Мы занимаемся растениеводством и животноводством, - говорит Сергей Щепетев, представитель АО «Агрофирма Мценская». - С продукцией компании работаем на протяжении многих лет. Все виды удобрений - азотные, сложные - мы закупаем у них, сейчас изучаем жидкие. Никогда не возникало никаких вопросов по качеству, прекрасный продукт за относительно невысокую плату. У нас хорошие партнерские отношения с компанией.

Специалисты «ФосАгро-Орел» помогают максимально эффективно использовать продукцию. Обучают принципам устойчивого земледелия и ответственного ведения сельского хозяйства, знакомят с новинками.

Большой интерес для аграриев сейчас представляет жидкое комплексное удобрение. Оно обеспечивает более быстрый и полный переход незаменимых питательных веществ в почвенный раствор. Азот и фосфор из удобрения хорошо усваиваются и через листья при проведении внекорневых подкормок.

- Это более эффективное удобрение, коэффициент его конверсии составляет 65 процентов, - отметил Сергей Засимов. - К тому же ЖКУ имеет пролонгированное действие и сохраняется в почве довольно долго, постепенно проникая на глубину.

Сергей Засимов отметил, что применение жидкого комплексного удобрения ФосАгро на озимой пшенице в Орловской области в 2019 году в сравнении с аммиачной селитрой обеспечило удвоение дополнительной прибыли с гектара за счет повышения урожайности и содержания протеина в зерне. Перевод минерального питания кукурузы с гранулированных на жидкие минеральные удобрения позволил орловским хозяйствам повысить урожайность на 18,2% и получить более 11 тысяч рублей дополнительной прибыли с гектара.

- Применение ЖКУ в Черноземье становится отраслевым стандартом. Во многом эта тенденция определяется аграриями Орловщины, - отметил генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. - Поэтому не можем не отметить активную позицию правительства Орловской области, поддерживающего внедрение передовых подходов в сельском хозяйстве региона, в основе которого - использование комплексных минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. День Орловского поля открывает серию региональных мероприятий в России в этом году, и мы рады, что смогли принять в нем участие.

- Уверен, с такими специа-листами мы и дальше продолжим работать на самом высоком уровне, в очередной раз подтверждая статус Орловщины как традиционного хлебного края России, - резюмировал осмотр экспозиции ФосАгро глава региона Андрей Клычков.

Яна Шелест