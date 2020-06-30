2020-06-30T20:51:03+03:00
Общество

Металлоинвест помогает медучреждениям Белгородской области

Губкинская районная больница и Белгородская горбольница №2 получили около 40 миллионов рублей
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Компания поддерживает медиков на территории своего присутствия.Компания поддерживает медиков на территории своего присутствия.
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Средства на приобретение оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, перечислил Лебединский ГОК, входящий в компанию «Металлоинвест».

Губкинская ЦРБ на эти средства приобретет мобильный рентгеновский аппарат, 2 аппарата для определения газов крови, 27 мониторов пациента, 50 шприцевых насосов, 2 утилизатора медицинских отходов и 5 тысяч респираторов. Кроме того, комбинат перечислил больнице 1,4 миллиона рублей на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Белгородская больница, на базе которой развернут региональный ковидный госпиталь, благодаря помощи Металлоинвеста создаст диагностическую лабораторию, закупит 2 аппарата для определения газов крови, 225 масок для неинвазивной вентиляции лёгких и более 12 тысяч респираторов.

Владимир Евдокимов уверен: одолеть коронавирус можно только сообща.

Владимир Евдокимов уверен: одолеть коронавирус можно только сообща.

- На протяжении многих лет мы оказываем поддержку системе здравоохранения Белгородчины, и в условиях борьбы с коронавирусом она имеет особенное значение, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы прикладываем все усилия, чтобы губкинские пациенты, и другие жители региона, которые столкнулись с этим коварным вирусным заболеванием, получали качественное, эффективное и своевременное лечение. Одолеть коронавирус мы можем только сообща!

Металлоинвест реализует масштабную программу поддержки медучреждений объёмом 2 миллиарда рублей. Она помогает противостоять распространению коронавирусной инфекции и расширяет долгосрочные возможности системы здравоохранения в регионах присутствия компании. Основная часть средств выделена на поддержку учреждений здравоохранения в городах, где работают предприятия компании.

В программу поддержки входят медицинские организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих к ним городов.

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