Убийство молодой женщины и мужчины шокировало белгородцев

Убийство молодой женщины и мужчины вызвало широкий резонанс среди белгородцев. Напомним, что тела 34-летнего Станислава Шестака и 30-летней Ксении Захаровой с признаками насильственной смерти 29 июня около шести часов вечера обнаружили белгородские правоохранители на улице Конева, 27 в квартире №35.

«Страшная гибель», - написала Анна Тренкова, которая дружила с погибшей. Людмила Дикаркина, с которой удалось пообщаться «Комсомолке», ответила, что близко не знала ребят, но глубоко возмущена теми, кто пишет, что одной из причин такого события могло стать спиртное.

— Ребята, сразу видно, даже по фото, очень светлые, чистые, отмечали день рождения. Так что же — сразу спиртное виновато? Из жизни ушли молодые люди, да еще так внезапно. Такая трагедия, — поделилась своими переживаниями Людмила.

«Стас замечательный человек был добрый и отзывчивый. Страшная смерть для молодого мужчины. Соболезную родным и близким,» - пишет в соцсети Юлия Джус. «Я знала Станислава лично, была с ним знакома... Земля ему пухом, - написала Любовь Чернышова. Своими соболезнованиями поделилась и Ксения Недоводиева: «29 июня ушла из жизни мама, дочь, подруга и просто замечательный человечек. От всей души приносим соболезнования семье Карины, мы знаем что никакими словами не утешить горечь утраты, и восполнить душевной пустоты. Очень скорбим». А Любовь Мигунова написала: «Искренние соболезнования родителям… совсем молодая. И ребеночек у нее есть, как дитю жить без мамы?»

В пресс-службе департамента образования, где работала убитая молодая женщина, происшествие комментировать отказались.

Об убитом Станиславе Шестаке по месту работы рассказали, что он работал на Белгородской ТЭЦ почти 11 лет. Был квалифицированным специалистом, профессионалом, пользовался уважением коллег.

«Его гибель — утрата для коллектива. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Станислава, его семье предприятие окажет необходимую помощь», - заверили в филиале ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация».

Напомним, что молодых людей стали разыскивать после заявления родственников об их исчезновении. Предположительно убийство произошло на почве ревности, правоохранителям по горячим следам удалось установить личность предполагаемого убийцы, была разослана ориентировка.

Подозреваемый убийца, мужчина 40 лет, был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок по п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство двух и более лиц). Дело передано в региональный Следственный комитет.