2020-06-30T15:38:48+03:00
Общество

В белгородских школах «Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения за ЕГЭ

Работы были выполнены в рамках контрактов с Областным государственным бюджетным учреждением «Белгородский региональный центр оценки качества образования»
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Белгородский филиал «Ростелекома» предоставил доступ к сети передачи данных в 36 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и установил программно-аппаратные комплексы (ПАК) для обеспечения видеозаписи ЕГЭ.

Провайдер подключил систему видеонаблюдения в 506 классах 36 школ региона, а также в 14 аудиториях двух региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Во всех помещениях передача видеосигнала организована с помощью IP-камер, которые обеспечат трансляцию в онлайн-режиме. Камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов.

- Наша компания ежегодно, на протяжении вот уже семи лет, обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ. Мы постоянно и планомерно модернизируем систему, расширяем модельный ряд видеокамер, совершенствуем защиту от вирусов. Таким образом, мы обеспечиваем качественную и бесперебойную передачу сигнала. Наши специалисты производят круглосуточный мониторинг оборудования и программного обеспечения, осуществляют техподдержку и защиту от хакерских атак портала «Смотри ЕГЭ», - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

29 и 30 июня 2020 года прошли предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. 3 июля стартует очная сдача Единого государственного экзамена.

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Во время аттестации выпускников IP-камеры в онлайн-режиме будут передавать видеозаписи в Центр обработки данных «Ростелекома» (ЦОД) в Москве. Информация о каждом экзамене хранится в течение 10 дней и может быть предоставлена по запросу заказчика в случае возникновения спорных ситуаций.

В рамках организации видеонаблюдения на ЕГЭ «Ростелеком» гарантирует защиту персональных данных экзаменуемых. Камеры установлены таким образом, чтобы наблюдатели не видели персональных данных участников, содержимого бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов. Для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолированы от любых сетей — открытых и закрытых. За стабильностью работы системы в дни экзаменов будут следить мобильные бригады «Ростелекома», которые смогут оперативно оказывать техническую помощь.

Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

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