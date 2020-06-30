С любовью к родной земле

Знак качества

Широко известна в России и за ее пределами Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ». Сегодня она является одним их из старейших предприятий пищевой промышленности Белгородской области. У предприятия 77 лет трудовой истории - от маленького комбината, выпекающего хлеб, до фабрики с ассортиментом в сотню наименований. Сахарное, затяжное и сдобное печенье, хрустящие крекеры и вафли – бесконечно вкусная продукция соответствующая всем требованиям безопасности. На предприятии строго соблюдаются ГОСТы, а система менеджмента безопасности имеет сертификат международного стандарта ISO 22000 ХАССП.

Закономерно, что продукция, выпускаемая в КФ «БЕЛОГОРЬЕ» не единожды получала дипломы и награды различных престижных конкурсов и выставок: к примеру, «100 лучших товаров России», « Золотая осень», «World Food» и других.

Продукция Кондитерской фабрики «БЕЛОГОРЬЕ» известна далеко за пределами страны.

В нынешний, сложный для отечественной экономики, год белгородское предприятие не только не прекратило свою работу, но и продолжает уверенное развитие: готовится к запуску очередной производственной линии. Накануне введения карантина работники фабрики совместно с иностранными специалистами успешно провели пробный запуск новой линии – здесь будут изготавливаться крекеры и затяжное печенье объемом более 700 тонн ежемесячно. Благодаря этому мощности предприятия возрастут до 36 тысяч тонн кондитерских изделий в год.

Во благо людей

Управлять крупным производством, развивая его на благо Белгородчины и ее жителей – дело непростое. Уже более тридцати лет фабрикой руководит Сергей Сиротенко. Человек основательный и постоянный, он всю жизнь трудится в пищевой промышленности. Однако много важного для земляков сделано им и помимо родной фабрики.

Сергей Иванович 12 лет является и действующим депутатом, заместителем председателя Белгородского городского Совета 4, 5 и 6-го созывов по 14-му, совсем непростому, округу. Здесь самая протяженная промышленная зона, много ветхих домов постройки 50-х годов прошлого века, есть микрорайон, где живут незрячие люди, много пожилых граждан - важно формировать для них особые условия, всячески поддерживать.

Направляющие поручни по всему району, прилегающему к библиотеке для слепых и Центру реабилитации инвалидов, ремонт помещения Всероссийского общества инвалидов Западного округа и местной организации инвалидов по зрению «Добросердечье», открытие эконом-маркета – все это по инициативе Сиротенко.

Сергей Иванович уверен: очень важно помогать людям.

Он считает, что проблемы округа касаются и его лично. Отсюда и настойчивость в их решении. Много лет не было тротуара от улицы Котлозаводской и Котлозаводских переулков к остановкам общественного транспорта «Энергомаш» и «Стадион». Долго пришлось пробивать, признается депутат: в первый срок не удалось добиться, но в пятом созыве таки сделали! Стадион школы №8 (ныне 30-й школы) тоже ведь никак обустроить не могли, а в 2019 году этот объект, соответствующий всем современным стандартам, у детей появился. Ремонт асфальтового покрытия в детском саду № 68 надо срочно делать – на конкурс «Детский сад года» выдвинули, а кто поможет? Конечно, депутат обратился в администрацию за помощью, ведь этот садик посещают и малыши сотрудников фабрики.

Сергей Иванович убежден: надо помогать тем, кто не в состоянии сам заработать. Поэтому его поддержку получают, прежде всего, ветераны и инвалиды, дети без попечения родителей. «Если ты работаешь, приносишь пользу родной земле – тогда и жизнь окружающих делаешь лучше. А это и есть главное правило, которое позволяет преодолеть любые трудности!»- таков девиз депутата и директора Сергея Сиротенко.