В Белгороде задержали мужчину, убившего из ревности подругу и соперника

В понедельник, 29 июня, в одной из квартир на улице Конева в Белгороде были обнаружены убитыми 30-летняя женщина и 34-летний мужчина. В тот же день сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что им оказался 40-летний местный житель.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес возлюбленной, а также своему сопернику удары в область грудной клетки. Трагедия произошла как раз в день рождения девушки - в ночь на 28 июня.

Известно, что погибшая Карина Захарова работала в департаменте образования Белгородской области. Убитый Станислав Шестак работал начальником смены в ПАО "Квадра".

Уголовное дело об убийстве находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Белгородской области. Мужчине грозит длительное лишение свободы - от восьми до двадцати лет. Максимальная санкция статьи - пожизненный срок. В региональном Следкоме сообщили, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении задержанного на период разбирательства под стражу.