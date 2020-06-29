В Белгороде в квартире многоэтажного дома найдены тела мужчины и женщины

29 июня 2020 года сотрудники правоохранительных органов во время проверки заявлений о бесследном исчезновении двоих жителей Белгорода нашли их тела. Мужчину и женщину 1985 и 1990 годов рождения обнаружили с признаками насильственной смерти в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, по факту обнаружения тел двоих жителей Белгорода было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

С участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления проводился осмотр места происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства, которые привели к гибели двоих белгородцев, а также установить лицо, которое может быть причастно к совершению преступления.

Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.