Письменный экзамен: как распознать вредоносную рассылку

Несмотря на технический прогресс в вопросе защиты информации, остается главное «слабое звено» – сам человек. Недаром один из наиболее популярных и эффективных инструментов злоумышленников – это фишинговые письма, телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Их используют для кражи персональных данных, конфиденциальной корпоративной информации, а также воровства денег. По оценке «Ростелекома», 30% пользователей, получив фишинговое письмо, открывают содержащееся в нем вложение, еще 7% отправляют свои данные через веб-форму на сайте, на который их привела ссылка в полученном письме. Какие ловушки используют злоумышленники и как не стать их жертвой – разбираемся вместе с экспертами направления «Кибербезопасность» компании «Ростелеком».

В 2019 и начале 2020 года «Ростелеком» по запросу ряда компаний-заказчиков реализовал несколько проектов по анализу защищенности инфраструктуры. В рамках этой работы эксперты разослали более 9 тыс. писем, имитирующих фишинговую рассылку, на корпоративные почтовые ящики. Сценарии атак были проработаны совместно с руководством «атакуемых» компаний.

В итоге в каждой компании нашлись сотрудники, которые прошли по подозрительной ссылке в письме или открыли вложенный документ. А ведь если хакеру удается взломать хотя бы один компьютер корпоративной сети, то он может развить атаку во всей ИТ-инфраструктуре организации. И тогда ему становится доступна закрытая бизнес-информация и даже возможность удаленного управления сетью компании. Так же и с домашним компьютером: как только злоумышленник получает к нему доступ, он может распоряжаться данными большинства аккаунтов, которые использует человек.

Как работает фишинг

Основные каналы для фишинга – это электронная почта, телефонные звонки, мессенджеры, различные чаты в интернет-сервисах. В целом существует два типа фишинга – рассылка писем с вредоносными вложениями и распространение ссылок на поддельные ресурсы, где пользователь оставляет свои данные – в первую очередь, данные банковских карт.

Если человек, получив фишинговое письмо, попадается на уловки хакеров и открывает прикрепленный файл, на компьютер попадает вирусное ПО. Оно позволяет злоумышленнику получить удаленный доступ к компьютеру жертвы и всей информации, которая на нем хранится. В прикрепленном файле также может находиться вирус, который шифрует все данные на устройстве и требует деньги за разблокировку.

Во вложении может быть даже, на первый взгляд, безопасный документ Microsoft Office, который при этом содержит вредоносные макросы (обычно эти инструменты служат пользователям для автоматизации рутинных действий при работе с документами). Записанные хакерами макросы запускают загрузку вирусного ПО на компьютер в тот момент, когда жертва открывает присланный документ.

Еще один вариант доставки вредоносного софта на компьютер – это ссылка для загрузки файла. Под каким-нибудь предлогом человека убеждают кликнуть по ней, после чего запускается скачивание вредоноса.

Второй тип фишинга – ссылка на поддельный сайт – используется, когда злоумышленников интересуют данные пользователя. Это могут быль логин и пароль от учетной записи на рабочем компьютере, которые станут отправной точкой для взлома компании, или от личной почты человека, его аккаунтов в социальных сетях и личных кабинетов на разных ресурсах. Но чаще всего хакеров интересуют данные банковских карт. Присланная в письме или личном сообщении ссылка, как правило, ведет на сайт, который выглядит точь-в-точь как настоящий. Адреса таких мошеннических тоже очень похожи на реальные, но все-таки они содержат едва заметные различия – например, вместо «l» будет буква «i», чтобы заметить подделку было сложнее. Такой сайт может «притворяться» онлайн-банком, интернет-магазином, соцсетью, почтовым сервисом. Все что угодно, лишь бы «легенда» позволяла разместить на нем веб-форму для ввода данных, не вызывая подозрений. Разумеется, если человек попадется на уловку и внесет туда свои данные, они попадут напрямую в руки хакеров.

Эту схему, например, используют мошенники, которые промышляют на таких площадках, как Avito или «Юла». Они отправляют покупателю ссылку на поддельный сайт известной логистической компании, где просят оплатить товар и его доставку. Когда покупатель вводит данные карты на таком сайте, деньги безвозвратно списываются, а товар так и не приходит. Также злоумышленники до сих пор практикуют «щедрые розыгрыши» для привлечения жертв, когда для участия в лотерее человека просят оставить свои данные на неизвестном сайте.

В корпоративной среде хакеры могут побудить пользователя ввести логин и пароль от рабочей почты в веб-форму, например, под предлогом перезапуска системы и получить таким образом доступ в почту через веб-приложение (Outlook Web App).

Чему верят жертвы

Специалисты по кибербезопасности «Ростелекома» часто тестируют внимательность и киберграмотность сотрудников компаний по заказу их руководства. В ходе таких проектов они рассылают по компании «фишинговые» письма, которые позволяют отследить, кто повелся на уловку и открыл вложение потенциально вредоносного письма, а кто проявил бдительность. Обычно для этого используется два типа писем: со ссылкой на веб-форму для ввода данных и с прикрепленным документом Microsoft Office с вредоносными макросами.

Как же сделать такое письмо максимально достоверным и заставить пользователя кликнуть по ссылке или открыть вложение? Основной приманкой для жертвы является тема письма: она позволяет привлечь внимание к сообщению, отбросив сомнения в надежности отправителя. Например, вот уже несколько месяцев актуальна тема COVID-19, и специалисты «Ростелекома» проверили, насколько сотрудники организаций склонны терять бдительность, получая письма на столь важную тему. В итоге письма якобы с памяткой о принимаемых в компании мерах защиты от корнавируса обманули более 15% получателей.

В целом меньше всего подозрений у пользователей вызывали письма с предложением корпоративных скидок от партнеров работодателя. Им поверили (то есть открыли вложение или заполнили веб-форму) 32% получателей. Предложение ознакомиться с «корпоративными документами» позитивно восприняли 29% человек, требование сменить пароль – 25%, еще 6% открыли письма с темой «Розыгрыш призов среди сотрудников» и оставили свои данные онлайн.

При этом чем более персонализировано письмо, тем выше результативность атаки. Например, почти 100% пользователей совершали потенциально опасные действия при получении письма-обманки с достоверной и узко сформулированной рабочей темой якобы от коллеги или потенциального заказчика, направленного на малую группу получателей (до трех человек). С увеличением количества адресатов письмо становится более обобщенным, что делает атаку менее эффективной. Так, при рассылках на группу до 10 человек, открыли письмо и совершили потенциально опасные действия уже 41% получателей. Рассылки на 10 человек и более оказались эффективными в 23-24%.

Как не попасться на удочку

Основная проблема при работе с почтой – невнимательность. Все фишинговые письма, как правило, содержат ряд очевидных «тревожных звоночков»: неизвестный адрес отправителя, несуществующие контактные данные, побуждение к разглашению учетных данных, маскировка ссылок, искаженное доменное имя.

Ниже выделены признаки фишинга на примере письма, составленного экспертами «Ростелекома» в рамках одного из проектов по проверке защищенности компании (названия компаний, контактные данные и имена сотрудников изменены):

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Поэтому, прежде чем открывать вложения или кликать на ссылки, стоит внимательно изучить письмо. Если ли в нем есть хоть какие-то из перечисленных выше признаков фишинга, то лучше перестраховаться. Например, проверить, соответствует ли телефон, сайт и адрес реальным контактам организации, указанной как отправитель. Или же перезвонить автору письма, если такая возможность есть. И конечно, если письмо, пришедшее на рабочую почту, вызывает сомнения, всегда можно (и нужно) обратиться за советом к ИБ- или ИТ-специалисту компании.

Если вы прошли по ссылке, обратите внимания на текст в адресной строке браузера. Точно ли он совпадает с именем сайта, на который вы планировали попасть? Также стоит убедиться в наличии «https» или иконки в виде замочка в адресной строке, так как крупные компании уже давно используют защищенный протокол, позволяющий шифровать трафик. Если этого нет, то сайт, скорее всего, разработан мошенниками.

Работодателям же стоит регулярно проводить тестовые рассылки на корпоративные почтовые ящики. А по итогам таких тестирований организовывать обучение сотрудников, объясняя им, как не попасться на удочку злоумышленников. «Ростелеком» регулярно проводит для компаний обучение основам киберграмотности. Как показывает практика, это существенно влияют на уровень защищенности организаций: эффективность атак с использованием социальной инженерии в таких компаниях снижается практически в 2 раза.