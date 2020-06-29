2020-06-29T14:30:44+03:00
Экономика

Унковские – соль земли Шебекинской

Крестьянско-фермерское хозяйство Николая Унковскго – одно из самых крепких в районе, если не сказать в области.
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Плодородные поля КФХ Унковского.Плодородные поля КФХ Унковского.
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Привязанность к традициям работы на земле здесь были заложены целыми поколениями. Отец – Иван Яковлевич трудился здесь в колхозе, бригадиром тракторной бригады, видел Николай Иванович его не часто. Он еще спал, отец уезжал в поле, когда возвращался домой, сын уже спал. Отец был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

- Так что наша работа носит семейно-династический характер. Сегодня мне в работе активно помогают сыновья: Алексей и Андрей, главная по домашнему хозяйству Татьяна Алексеевна, подрастают внуки Никита и Самсон, маленькие хозяюшки в доме – внучки – Вероника и Каролина, - рассказывает глава хозяйства и большой семьи Унковских.

Николай Иванович Унковский.

Николай Иванович Унковский.

- Большое хозяйство у вас?

- Наше хозяйство составляет 2, 5 тыс га земли. Мы работаем на один котел, на одну семью. Живем раздельно, но работаем вместе. Дети должны жить раздельно с родителями, мы ведь разного возраста, у каждого свои интересы и потребности, но дело есть дело, и оно у нас общее. Поголовье дойного стада 130 голов, всего же 300 голов крупного рогатого скота. Есть небольшой молочно-перерабатывающий завод, продукцию которого отправляем в торговые сети Шебекинского района. Вся продукция уходит на ура, возврата никогда не было. Потому что мы производим качественный товар, который пользуется спросом. А отчего идет качество? Корова – животное травоядное, поэтому наши коровки питаются самыми качественными сеном и соломой. Я не применяю никакой химии, никаких добавок, кормлю их отличным сеном круглый год. У меня пять сортов сена и три вида соломы: горох, пшеница и ячмень.

- Николай Иванович, а как удалось сыновей привлечь к сельскому хозяйству, ведь многие молодые стремятся в город.

- А они сызмальства начинали вместе со мной, вот они и прикипели. Я ночью пахал, они днем. Так что, без работы на земле теперь они себя не мыслят. Деньги должны зарабатываться, деньги, свалившиеся с неба, это не деньги. Как свалятся, так и распылятся. Копеечка, заработанная свои трудом «налево» не уйдет, сейчас они закупили новую качественную технику, значит, возрастет количество продукции и качество. Они ребята уже опытные, настоящие профессионалы своего дела. Наш парк техники – это их рук дела.

Три поколения Унковских (слева - сын Андрей)

Три поколения Унковских (слева - сын Андрей)

- Внуки и внучки пойдут по этой же стезе?

- Пока трудно сказать. Самый опасный путь – путь принуждения. Каждый человек должен сам выбирать свою дорогу в жизни. И насильно никого принуждать нельзя, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, например, внук Никита, сейчас учится в колледже с юридическим уклоном. Ему это интересно, знания хватает на лету, зачем же мне его насильно привязывать к коровам. Пусть растет квалифицированным судьей или адвокатом. В семье уже есть свой агроном, механик, я владею практически всеми специальностями. А подрастающее поколение пусть выбирает то, что их душе угодно.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в экономике?

- Как вам не покажется странным – позитивно. Тот, кто хочет работать, он всегда найдет место приложения своих сил. Всегда, просто нужно головой уметь поворачивать налево и направо. Посмотрите, разве мы получали еще несколько лет назад 70-80-100 центнеров пшеницы с га? Мы об этом только мечтать могли. Получали 25 и счастливы были. По кукурузе – 10 – 15 тонн. Это очень хорошие показатели, приближенные к европейским.

- Это на селе. А в городе?

- А посмотрите, сколько предприятий прибавилось в Шебекино! На одном шебекинском предприятии выпускается продукция, которая напрямую конкурирует с мировыми образцами. Это только в Шебекино. Хотя еще вспомню Новую Таволжанку, очень много рабочих мест открылось. В Белгороде ситуация складывается по-разному, но кризис дает возможность приложить усилия, их нарастить, придумать такое, что раньше и в голову не могло прийти. И, главное, технологии уже другие, более современные. Не уверен, что если бы все развивалось (или не развивалось) по-прежнему, то и прогресса никакого бы не было. Конечно, хотелось,чтобы все это быстрее происходило. Но это обязательно будет, и еще при нашей с вами жизни. Как говорится, «кто понял жизнь, тот не торопится».

- Скажите, у вас это получается?

- Вот в этом году я строю ангар для ремонта техники, это будет своего рода мастерская. Сюда будут заходить комбайны, трактора, сеялки, косилки. А зимой, в период ремонта, мои ребята будут работать в комфортных условиях, с отоплением, будет обеспечено все, чтобы к весне весь технический парк был во всеоружии, как на параде.

Еще один представитель династии - Алексей.

Еще один представитель династии - Алексей.

- Вы пользуетесь кредитными средствами?

- А без этого нельзя. Сельское хозяйство в противном случае просто рухнет. Государство осуществляет программу помощи аграрникам, частично погашая проценты по кредитованию, и нас это очень выручает. Без этого не было бы движения вперед. Все процессы, происходящие на экономическом рынке, всегда дают позитивный эффект к развитию. Отрицательный опыт – это тоже опыт, и зачастую с положительными последствиями. Сжатие рынка действует, как пружина, которая найдет свое время и распрямится. Ценообразование тоже имеет большое значение. Если единица моей продукции вчера стоила 10 рублей, а сегодня уже 8. Что это значит? Только то, что мне нужно повышать урожайность. Положительный фактор? Безусловно. При этом, не снижая качества. Чтобы у меня было настоящее продовольственное питание, а не фураж. Иначе я «сойду со сцены».

- Многие фермеры, производя свою животноводческую продукцию, отправляют ее в другие регионы страны. Якобы так выгодней.

- Я патриот Шебекинского района. У меня нет необходимости отправлять свою продукцию в другие регионы. Моя "молочка" пользуется успешным спросом здесь, на месте. Она каждый день расходится полностью, без остатка. Людей она радует.

- Какие планы на ближайшую перспективу? Урожай ожидаете хороший?

- Урожай - это то, что в закромах. Тот, что сейчас мы видим по предварительным подсчетам - очень хороший. Дай бог, это все успеть убрать и без потерь. Если не помешает погода, технические возможности позволят, то, я думаю, что, все будет хорошо. Перспективы радужные. Но об этом пока лучше не говорить, чтоб не сглазить.

Сергей Филлиппов.

Фото - личный архив героев публикации.

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