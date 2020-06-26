2020-06-26T12:49:36+03:00
Общество

Белгородские энергетики модернизируют подстанцию 110 кВ «Майская»

Подстанция обеспечивает электроэнергией южную часть Белгорода и порядка 26 тысяч жителей микрорайонов ИЖС
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» реализует пилотный проект по организации дистанционного управления оборудованием подстанции 110 кВ «Майская» непосредственно из филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ.

Такой проект предусматривает модернизацию приводов коммутационных аппаратов 110 кВ, системы релейной защиты, системы оперативного тока и оборудования телемеханики на подстанции «Майская». Применение современных технических средств и оборудования позволит осуществить качественный переход на новый уровень оперативно-диспетчерского управления коммутационными аппаратами питающего центра. В частности, появится возможность использования автоматизированных программ переключений, предусматривающих дистанционное изменение эксплуатационного состояния оборудования в соответствии с заданным алгоритмом действий.

Для реализации проекта выбрана подстанция 110 кВ «Майская». Она обеспечивает электроэнергией южную часть областного центра и порядка 26 тысяч жителей микрорайонов индивидуальной жилищной застройки. Питающий центр введен в эксплуатацию в 2009 году и до сих пор считается одним из самых современных. Релейная защита и автоматика подстанции выполнены на базе блоков микропроцессорных защит, позволяющих в режиме реального времени отслеживать показатели работы технологического комплекса, оперативное управление оборудованием производится дистанционно, из Центра управления сетями Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- В настоящее время все подстанции 35-110 кВ в Белгородэнерго являются наблюдаемыми и управляются дистанционно из Центра управления сетями. Это позволяет удаленно производить наиболее типичные переключения – вывод в резерв или ремонт и последующий ввод в работу, - пояснил первый заместитель директора филиала - главный инженер Сергей Решетников. – После комплексной модернизации подстанции будет реализован типовой порядок переключений в электроустановках с использованием цифровых технологий, а функциональность системы дистанционного управления значительно расширена. Для обеспечения безопасности переключений и исключения возможных ошибок будут предусмотрены дополнительные блокировки заведомо неверных команд диспетчера.

Новая технология управления энергооборудованием существенно повысит надежность работы электросетевого комплекса за счет сокращения времени оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий персонала и быстрой ликвидации аварийных ситуаций.

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