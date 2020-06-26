2020-06-26T17:42:52+03:00
Общество

25 июня в Белгороде проголосовало около 19 тысяч жителей

Наибольшая активность в первый день досрочного периода голосования отмечалась утром
Ирина ТАРАСОВА
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160 участковых избирательных комиссий осуществили голосование на придомовых и удаленных территориях и предприятиях.160 участковых избирательных комиссий осуществили голосование на придомовых и удаленных территориях и предприятиях.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 по 30 июня. Такой способ голосования специально организован, чтобы не собирать большое количество граждан в один день, 1 июля. Наибольшая активность белгородцев в первый день голосования наблюдалась с утра. Всего в этот день проголосовало около 19 тысяч жителей областного центра.

25 июня, в первый день досрочного голосования, из 183 избирательных участков областного центра на 151 было организовано голосование на дому. 160 участковых избирательных комиссий осуществили голосование на придомовых и удаленных территориях и предприятиях. Подчеркнем, что во всех случаях все происходило со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным городского избиркома, 25 июня проголосовало почти 19 тысяч человек. В этот же день, кроме общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, началось и рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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