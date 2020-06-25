РЦК Белгородской области: еще больше предприятий стали работать эффективнее

22 и 23 июня еще на 4-х предприятиях – участниках 3-й волны нацпроекта в рамках Дней информирования состоялось подведение итогов 6 месяцев реализации программы. Достижениями делились представители ОАО «Белгородский абразивный завод», АО Агрофирма «Русь», ЗАО «Томаровский мясокомбинат» и ООО «НПФ ВИК».

Учитывая меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия с участием экспертов РЦК были проведены в дистанционном формате с помощью сервисов онлайн-коммуникаций.

.

У каждого из участников – свои поводы для гордости и достижения. К примеру, представляя отчет, руководители по направлениям «Декомпозиция цели», «Управление изменениями», «Оптимизация производственного потока» на абразивном заводе поделились положительной динамикой. Так, в пилотном потоке «Производство узких шлифовальных лент» объем незавершенного производства снизился на 17%, выработка в потоке увеличилась на 25%, оборачиваемость запасов увеличилась на 6%, в 2 раза увеличилась общая эффективность оборудования.

А на Агрофирме «Русь» внедрение инструментов бережливого производства на пилотном потоке «Производство куриного яйца» позволило уменьшить время протекания процесса на 10 %, незавершенное производство в потоке снизилось на 14%, а выработка выросла на 10 %. Коллектив заслуженно принимал поздравления - все сотрудники, внесшие наибольший вклад в реализацию проекта, были награждены грамотами.

.

Получили грамоты и представители Томаровского мясокомбината – его генеральный директор Николай Самойлов в своем выступлении отметил важность участия предприятия в нацпроекте. Внедрение инструментов бережливого производства на пилотном потоке «Производство вареных колбасных изделий» позволило снизить время производственного процесса на 13%, а выработку и оборачиваемость запасов увеличить на 5 и 11 процентов соответственно.

Позитивным получился и отчет руководителей проекта научно-производственной фирмы ВИК: по итогам реализации мероприятий на пилотном потоке «Производство твердых лекарственных форм» время протекания процесса снизилось на 14%, объем незавершенного производства - на 42%, выработка же продукции выросла на 12%, оборачиваемость запасов - на 14%, а увеличение общей эффективности оборудования составило 26%.

.

В ходе Дней информирования участники 3-й волны представили свои планы по реализации проектов на последующие 3 года. Впереди еще много работы, новых идей, мероприятий и экспериментов. Далее предприятия будут самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других производственных участках в соответствии с трехлетним планом.

Со своей стороны, эксперты Регионального центра компетенций поблагодарили всех участников программы, пожелали им будущих успехов и, конечно, выразили готовность и в дальнейшем помогать в реализации намеченных проектов.

Напомним, что эксперты Регионального центра компетенций организовывают работу по решению таких важных задач как адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, создание «потоков-образцов ключевых продуктов», обучение работников в целях повышения производительности труда и многих других.

РЦК информирует: предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нужно подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ) и пройти конкурсный отбор. Кроме того, можно прислать запрос для получения консультации на электронную почту rck31@mail.ru.