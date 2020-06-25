Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 25 июня 2020 года составило 4 189 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.30 25 июня число заболевших составило 4 189 человек, всего за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев коронавирусного заражения. По России число заболевших составило 613 994 человек, за сутки выявлено 7 113 новых заболевших. 375 164 человека выздоровело, 6 342 — за минувшие сутки, 8 605 человек умерло, 92 — за сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших достигло 6 653, за сутки выявлено 196 новых случаев заражения. В Курской области число заболевших — 4 747, выявлено 74 новых случая, в Тамбовской — 4 503, выявлено 46, в Орловской — 4 318 ,выявлено 37, в Липецкой — 3 583, выявлено 47.