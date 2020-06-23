2020-06-23T17:35:01+03:00
Общество

Белгородец попытался откупиться от штрафа за пьяное вождение и стал фигурантом уголовного дела

За покушение на мелкое взяточничество ему грозит год лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел 22 июня в Ровеньском районе. По предварительным данным, инспекторы ДПС оставили вблизи хутора Бережный водителя «семерки». У 59-летнего мужчины на лицо было состояние алкогольного опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования.

По предварительным данным, находясь в служебном автомобиле, водитель предложил полицейскому взятку, чтобы избежать административной ответственности. Инспектор от денег отказался и предупредил мужчину об уголовной ответственности за совершение таких действий. Но это автомобилиста не остановили. Он положил в бардачок автомобиля пятитысячную купюру, надеясь, что страж порядка изменит свое решение. Однако правоохранитель доложил о произошедшем в дежурную часть. Приехавшая на вызов следственно-оперативная группа все задокументировала.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело о покушении на дачу мелкой взятки, он также привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение. Мужчина может попасть в места лишения свободы на один год.

Полицейские предостерегают участников дорожного движения от таких действий. Всех, кто столкнулся с какими либо проявлениями коррупции, просят звонить 02 или на телефон доверия областного УМВД 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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