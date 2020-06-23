2020-06-23T11:19:42+03:00
Общество

На улицах Белгорода энергетики заменят 4000 светильников на светодиодные

Модернизация наружного освещения затронет 22 центральные улицы, шесть кольцевых и транспортных развязок, три автомагистрали и микрорайон ИЖС Юго-Западный
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к масштабной модернизации наружного освещения Белгорода. По контракту с администрацией города белгородские энергетики заменят на светодиодные четыре тысячи светильников с газоразрядными лампами и обеспечат 100-процентную управляемость наружного освещения посредством интеллектуальной автоматизированной системы.

Работы планируется выполнить в два этапа. На первом до 20 октября текущего года заменить первые две тысячи светильников, в рамках второго – еще две тысячи и таким образом до конца года полностью завершить проект.

В настоящее время в Белгороде насчитывается порядка 37 тысяч светильников, при этом только 7 % являются светодиодными. Основную долю составляют светильники с натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ) мощностью от 70 до 400 Вт и светоотдачей от 80 до 120 лм/Вт. До недавнего времени они считались наиболее эффективным способом экономии в наружном освещении. После замены четырех тысяч светильников на светодиодные доля последних в системе освещения города увеличится до 18%, а базовое потребление электроэнергии снизится примерно на 30%. Таким образом, Белгород получит не только существенную экономию бюджетных средств, но и современную систему наружного освещения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Все светильники оснащены специальными контроллерами с возможностью индивидуального управления каждым в отдельности, адресного регулирования светового потока, диагностики состояния и получения исходных данных для расчета потребленной электроэнергии.

- За счет сниженного энергопотребления, выборочного уменьшения мощности отдельных светоточек, возможности объединения их в группы и дистанционного управления режимами работы этих групп город получит значительную экономию, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. - Высвобождающиеся средства могут быть направлены на дальнейшую модернизацию, таким образом, вся программа будет самоокупаемой и весьма эффективной. С другой стороны, функция контроля состояния каждого светильника позволит в кратчайшие сроки принимать меры по ремонту вышедших из строя светоточек, что, в свою очередь, повысит качество обслуживания наружного освещения.

По итогам реализации проекта наружное освещение Белгорода на 100% будет интегрировано в интеллектуальную автоматизированную систему, которая позволяет дистанционно, без выезда на место устанавливать различные режимы освещения в зависимости от нужд потребителей.

В частности, система дает возможность удаленно включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрестки, пешеходные переходы и снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью. Например, светильники, включенные в особую группу, могут всю ночь работать в режиме 100%, остальные - в режиме 50%. На общей освещенности это практически не отразится.

Аналогичный проект создания инновационной системы наружного освещения уже реализован в пределах «умного квартала» Белгорода. Здесь энергетики заменили на светодиодные 483 светильника, организовали индивидуальную систему управления каждым и включили все объекты в единую геоинформационную систему с отображением на карте города. Теперь данная практика будет применена на основных транспортных артериях областного центра.

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