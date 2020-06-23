Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 23 июня 2020 года составило 4 048 человек

В Белгородской области число заболеваний коронавирусной инфекцией по состоянию на 10.35 23 июня составила 4 048 человек, за минувшие сутки в регионе выявлено 72 новых случая, сообщает Стопкоронавирус рф.

По России число заболевших достигло 599 705 человек, за сутки выявлено 7 425 заболевших. 356 429 человек выздоровело, 12 013 — за сутки. 8 359 человек умерло, 153 — за сутки.

В соседнем Воронежском регионе число заболеваний достигло 6 259 человек, за сутки выявлено 197 новых случаев. В Курской области число заболеваний составило 4 607, выявлено 57 новых случаев, в Тамбовской области число заболевших — 4 413, за сутки выявлено 45, в Орловской — 4 241, выявлено 55, в Липецкой — 3 487, выявлено 49.