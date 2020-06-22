2020-06-22T19:29:27+03:00
Общество

Белгородские силовики изъяли подозрительные сигареты на 10 миллионов рублей

Обыски проходили одновременно в нескольких районах области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородские силовики проверили 35 торговых точек, 14 жилых помещений и 11 гаражей.Белгородские силовики проверили 35 торговых точек, 14 жилых помещений и 11 гаражей.
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Информация о том, что в регионе реализуются контрафактные сигареты, была получена в ходе опреативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области и Управления ФСБ. В Следственном управлении полиции по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок». Санкции этой статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела полицейские при силовой поддержке спецназа ФСБ и ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области провели обыски сразу в нескольких районах. Сообщается, что они проходили в Алексеевском, Валуйском и Шебекинском городских округах, в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, а также в Вейделевском, Белгородском, Чернянском и Красногвардейском районах. Силовики проверили 35 торговых точек, 14 жилых помещений и 11 гаражей. В результате им удалось изъять около 300 тысяч пачек табачной продукции и 490 бутылок алкоголя с признаками контрафактности. По предварительным оценкам, общая стоимость составляет около 10 миллионов рублей.

- В настоящее время установлен круг лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение виновных к установленной законом ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Белгородские силовики провели масштабную операцию по изъятию контрафактных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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