Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 июля 2020: за детьим в лагерях будет следить Роспотребнадзор

В области 9 июля открываются детские оздоровительные лагеря. Частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, Открыты парки и скверы. В ближайшее время планируют открыть рестораны и кафе, но с соблюдением всех ограничительных мер. Число зараженных за сутки пошло на спад.

Как этим летом будут отдыхать школьники

Как в Белгороде будут отдыхать школьники, рассказали в городской администрации. Так, 1 600 школьников все же смогут отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба мэрии. Лагеря распахнут свои двери для отдыхающих 9 июля. Всего эти летом будет 3 смены, а не 4, как это было раньше. И все из-за коронавируса. В мэрии рассказали, что первые две смены продлятся 14 дней, а завершающая в августе — 21. Принять детей смогут 5 муниципальных лагерей: «Сокол», «Сосновый бор», «Электроника», «Юность» и «имени Юрия Гагарина». За тем, чтобы строго соблюдались все ограничения, будет следить Роспотребнадзор.

Так, среди ограничительных мер — всего 50-процентная наполняемость всех лагерей, закрытый режим работы, отсутствие контактов с родителями во время всей смены.

Уже закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Все будет передано лагерям, чтобы обеспечить защиту отдыхающих мальчишек и девчонок от коронавируса.

Фитнес-центры работают с соблюдением социальной дистанции

В белгородской области разрешены индивидуальные занятия спортом на открытых спортивных сооружениях. Но — при условии соблюдения социальной дистанции не менее 5 метров. Также с ограничениями работают фитнес-центры.

В городах и районах области возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров, но при наличии отдельного наружного (уличного) входа. Работает ряд предприятий сферы услуг, в том числе и парикмахерские.

В общественных местах, в транспорте введен масочный режим. Открыты крупные магазины (до 800 квадратных метров),торговые точки, разрешена уличная торговля. Пока с ограничениями работают летние кафе (не учитываются столовые и кафе, которые осуществляют организацию питания для работников организаций) Частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, а также парки и скверы.

Кафе и рестораны собираются открыть в первой половине июля

Комиссия правительства завершила проверку заведений общепита и торговли. И выяснила, что они готовы к следующему этапу снятия ограничений — работе не только летних площадок, но и стационарных объектов. При этом строго должны соблюдаться требования Роспотребнадзора, в том числе — напомняемость помещений не должна превышать 50 процентов от имеющихся мест.

Губернатор области Евгений Савченко на совещании, где рассматривался вопрос о готовящемся открытии кафе и ресторанов, отметил, что открытие общепита при соблюдении всех требований не должно привести к росту числа заболевших.

Но окончательно решение об открытии кафе и ресторанов будет принято к концу недели. Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Количество зараженных в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

Число зараженных за минувшие сутки составило 59 человек

В Белгородской области по состоянию на 1 июля число заболевших составило 4 583 человека, за минувшие сутки в регионе выявлено 59 новых заболевших, у которых подтвердился диагноз COVID-19. С начала пандемии в регионе выздоровело 3 636 человек, за минувшие сутки — 183 белгородца.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 576 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 30 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.