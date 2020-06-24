2020-06-24T11:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 24 июня 2020 года составило 4 120 человек

За минувшие сутки выявлено 72 новых случая заболевания
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 24 июня 2020 года составило 4 120 человек.Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 24 июня 2020 года составило 4 120 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.45 24 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составило 4 120 человек, за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заболевания, за минувшие сутки увеличилось и число умерших. На 24 июня в регионе от коронавирусной инфекции погибло 42 человека, сообщает Стопкоронавирус рф.

По РФ число заболевших с начала пандемии составляет 606 881 человек, за сутки выявлено 7 176 новых заболевших. 368 822 человека выздоровело, 12 393 — за минувшие сутки, 8 513 человек умерло, 154 — за минувшие сутки.

У соседей в Воронежской области число заболевших достигло 6 457, за сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. В Курской области число заболевших составляет 4 673 человек, выявлено 66 новых заболеваний, в Тамбовской — 4 457, выявлено 44, в Орловской — 4 281, выявлено 40, в Липецкой — 3 536, выявлено 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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