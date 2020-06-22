В Старом Осколе правоохранители прервали встречу стритрейсеров

В Старооскольском городском округе 20 июня планировался заезд любителей авто- и мототехники. Как сообщается в соцсетях, мероприятие должно было пройти на промплощадке «Котел». Помимо местного стритрейсероского клуба, на него съехались гости из других регионов Черноземья. Кого здесь действительно не ждали, так это сотрудников ГИБДД и Росгвардии.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области объяснили, что правоохранители наведались на мероприятие в рамках профилактического рейда. Он был направлен на выявление «ревущих», неисправных и переделанных транспортных средств. Всего сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 62 правонарушения. Одиннадцать протоколов выписали за шумные глушители, столько же за «тонировку». Еще 25 административных материалов составили за управление транспортными средствами при наличии неисправностей, в том числе элементов, непредусмотренных заводом-изготовителем. Двадцать из них могут остаться без регистрации.

- Профилактические мероприятия на территории региона будут продолжены. Они направлены, в первую очередь, на снижение аварийности и повышение безопасности всех участников дорожного движения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области со ссылкой на коллеги из Госавтоинспекции.

Вместе с тем в соцсетях в целом положительно отзываются о старооскольских стритрейсерах. Отмечается, что клуб не раз участвовал в праздничных мероприятия, приуроченных к таким событиям, как День города. В ряде пабликов прозвучали призывы к властям поддержать молодых гонщиков и помочь им с площадкой для проведения санкционированных мероприятий.