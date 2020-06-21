Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 21 июня 2020 года составило 3 896 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.45 21 июня число заболевших составляет 3 896 человек, за сутки выявлено 76 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

По России число заболевших составило 584 680 человек, за минувшие сутки в стране выявлено 7 728 заболевших. 339 711 человек выздоровело, 5 119 - -а минувшие сутки. 8 111 человек умерло, 109 — скончалось за минувшие сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших составило 5 863 человек, выявлено 200 человек, которые заболели за минувшие сутки. В Курской области число заболевших — 4 482, выявлено 79 новых случаев. В Тамбовской — 4 318, выявлено 53. В Орловской — 4 128, выявлено 60. В Липецкой — 3 388, выявлено 51.