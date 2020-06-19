Чем вам поможет налоговый консультант

Но не так опасны сами проверки, как их последствия. Неправильное поведение или несвоевременный ответ на запросы налоговиков могут повлечь за собой штраф. Налоговый консультант подготовит бизнес к проверкам, выявит риски, подберет способы их устранения и будет сопровождать вас на всех этапах взаимодействия с налоговой.

ОЦЕНКА РИСКА НАЧАЛА ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Если инспекторы пришли в офис с проверкой, то не уйдут с «пустыми» руками. Они обязательно найдут нарушения, которые приведут к начислению задолженности по налогам, пеням и штрафам. Не всем компаниям удается выжить после таких проверок. Суммы налоговых доначислений настолько высоки, что компании в процессе погашения налоговых долгов могут обанкротиться.

Но и в этом случае инспекторы не отстанут. Они могут в рамках субсидиарной ответственности взыскать оставшиеся после банкротства налоговые долги компании с руководителя или учредителя. Иногда налоговый орган может долги одной компании взыскать с другой, если эти фирмы взаимозависимы, и часть имущества одной была передана другой с целью сокрытия активов от налоговиков.

Избежать или уменьшить налоговые претензии можно, если прогнозировать приход инспекторов и заранее предпринять меры по защите «слабых» сторон бизнеса. Налоговый консультант проанализирует риск начала выездной проверки с использованием критериев, которыми руководствуются инспекторы при составлении плана проверок, и предоставить эффективные рекомендации по снижению риска.

Другим популярным в СНГ способом избежать неприятных последствий в подобной ситуации является условное разделение личного и корпоративного имущества при помощи зарубежных полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Эти инструменты довольно дороги в сравнении классическим вариантами инвестиций и страхования, и имеют ряд других особенностей, которые стоит учитывать перед принятием решения об их использовании. Но если цель состоит, прежде всего, в защите личного имущества предпринимателя – всё это оправдано.

ДИАГНОСТИКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

Дробление, переквалификация сделок, несоответствие условий договоров рыночным, необоснованно высокие премии сотрудникам и распределение внутригрупповых расходов – это далеко не полный перечень вещей, на которые смотрят налоговики в ходе проверок. Консультант может проверить ваш бизнес на наличие таких налоговых рисков и дать рекомендации по их устранению, минимизации или маскировке от инспекторов.

Подобная диагностика налоговых рисков будет полезна и в случае покупки бизнеса. Нередко продавцы скрывают от покупателя проблемы. Чтобы не приобрести «кота в мешке», лучше до покупки провести налоговый due-diligence и выявить факторы, которые могут вызвать пристальное внимание налоговиков. Грамотная проверка поможет снизить цену покупки и предпринять меры по устранению рисков.

СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ И ОБЖАЛОВАНИЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проверки можно пережить без существенных финансовых потерь. Налоговый консультант способен:

- составить ответы на требования и уведомления инспекторов; - помочь в сборе доказательственной базы; - сформировать правовую позицию при составлении возражений на акт налоговой проверки и апелляционной жалобы на решение налогового органа; - составить заявление и иные процессуальные документы в ходе налогового спора.

Алексей Портнов – налоговый консультант, юрист, MBA, ACCA ДипНРФ.

НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС

Инспекторы часто предъявляют претензии к компаниям и предпринимателям, которые работают с сомнительными контрагентами. Если среди ваших контрагентов нет «фирм-однодневок», это ещё не означает, что вы на 100% защищены от подобных претензий. Не исключено, что контрагент при работе с вами привлекает такие фирмы. В этом случае существует высокий риск того, что инспекция обвинит именно вас в незаконной экономии на налогах.

Выиграть судебные споры с налоговой не просто, т.к. подавляющее большинство дел заканчивается победой налоговиков. Поэтому лучше не допускать появления ситуаций, при которых проверяющие могут доначислить налоги.

Налоговый комплаенс поможет защитить бизнес от недобросовестных поставщиков, а также снизить финансовые и репутационные риски. Консультанты с учетом специфики вашего бизнеса:

- разработают регламент по проявлению должной осмотрительности;

- составят инструкции для сотрудников по работе с данным регламентом и проверке контрагентов;

- научат сотрудников грамотной и эффективной проверке контрагентов;

- самостоятельно проверять контрагентов на наличие у них признаков «фирм-однодневок»;

- сформируют «досье» на проверяемых контрагентов;

- предложат в договоры с контрагентами включить специальные оговорки, защищающие вас от налоговых рисков.

- выявление налоговых резервов и неиспользованных налоговых льгот.

Большинство бизнесменов используют сомнительные схемы для экономии на налогах. Они легко выявляются в процессе налоговой проверки.

Однако существует много эффективных и полностью законных вариантов налоговой экономии. К их числу относятся неиспользованные налоговые льготы и резервы. Выявление таких льгот и резервов, а также их своевременное грамотное использование поможет платить меньше налогов без риска предъявления налоговых претензий.

ЭКСПЕРТИЗА СДЕЛКИ НА ПРЕДМЕТ НАЛОГОВЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ

Когда речь касается сделок с контрагентами на выгодных для вас условиях, на раздумья нет времени и нужно быстро принять взвешенное решение. В погоне за выгодой можно опрометчиво подписать договор, не изучив детально все его скрытые условия.

Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем перед подписанием договора провести его экспертизу на предмет возможных налоговых и правовых рисков. Консультанты тщательно изучат все условия договора, проанализируют его соответствие нормам закона. После чего представят отчет с рекомендациями по устранению или минимизации выявленных рисков. Например, за счет соответствующих дополнительных соглашений.

Перед владельцем бизнеса регулярно встают всевозможные правовые и налоговые вопросы, требующие экспертной оценки и точных ответов. От этих ответов зависят управленческие решения, бизнес-стратегия и основы работы компании. Даже одна ошибка может больно ударить по репутации бизнеса и вашему кошельку. Поэтому лучше доверять поиск решений опытным и узконаправленным специалистам, чем делать это самостоятельно и тратить важные ресурсы.

Авторы - Владимир Верещак, финансовый советник, основатель консалтинговой компании «Богатство» и Алексей Портнов – налоговый консультант, юрист, MBA, ACCA ДипНРФ.

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