2020-06-19T09:14:36+03:00
Общество

Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» включен в реестр отечественного ПО

Это современное цифровое решение для трансляции текущих показателей работы, информационных, обучающих и мотивирующих слайдов и видеороликов
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Новый сервис Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» стал третьим по счету цифровым продуктом, включенным в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующий приказ опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программе для ЭВМ «РТК КЦ. Projector» присвоен регистрационный номер 6705 по классу «Прикладное программное обеспечение общего назначения, системы управления процессами организации».

Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» — это современное цифровое решение для трансляции текущих показателей работы, информационных, обучающих и мотивирующих слайдов и видеороликов. Используется для привлечения клиентов, мотивации и развития сотрудников и может быть востребован в различных направлениях бизнеса.

В офисах клиентского обслуживания на экранах в операционных залах с помощью Projector можно демонстрировать информационные ролики о продукции и новых проектах, ценностях и традициях компании, что позволит увеличить значимость бренда заказчика. В контактных центрах и офисах продаж — транслировать актуальные данные о ключевых показателях в режиме онлайн, в доступном и наглядном виде отображать цели сотрудников и следить за их выполнением, а также показывать мотивирующие и обучающие ролики, обращения руководителей.

- Разработка собственных цифровых продуктов — один из приоритетов цифровой трансформации “Ростелеком Контакт-центр”. Новая реальность лишь ускорила этот процесс, и Projector — яркое тому подтверждение. Наша команда разработчиков проделала масштабную работу. Спектр применения Projector очень широк. По сути, мы получили универсальный цифровой продукт, у которого есть потенциал на рынке. А включение в реестр отечественного ПО повысит интерес к Projector,отметила генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

Работа над Projector началась еще в 2016 году — сотрудники «Ростелеком Контакт-центр» из Кургана разработали цифровой продукт по созданию и управлению трансляциями на телевизорах в операторском зале. В дальнейшем с расширением возможностей и функционала это цифровое решение было растиражировано на площадках компании. Помимо Projector в реестре отечественного ПО представлены еще две разработки «Ростелеком Контакт-центр». В 2017 году в список был включен «ОмниЧат», а в 2019 году — «Система управления знаниями».

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