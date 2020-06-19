2020-06-18T16:59:19+03:00
Экономика

Лебединский ГОК: работа по экологическим стандартам

Комбинат, входящий в Металлоинвест, познакомил общественность с отчетом по промышленной и экологической безопасности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания «Металлоинвест» соблюдает принцип прозрачности деятельности. С 2015 года встречи с общественностью в формате открытого диалогапо проекту проводятся ежегодно. Их цель - информирование общественности, обсуждение актуальных вопросов и отчета о выполненных мероприятиях.

На Лебединском ГОКе накануне в онлайн режиме обсудили выполнение Плана управления охраной труда и промышленной безопасностью, экологического и социального управления (ПЭСУ) на период эксплуатации комплекса ГБЖ-3. Аудитории представили отчёт по ПЭСу за 2019 год.

В формате онлайн такая встреча состоялась впервые. В ней приняли участие около 40 человек: руководители и эксперты Лебединского ГОКа по направлениям, жители городских и сельских территорий, представители органов местного самоуправления, СМИ, городских учреждений образования, здравоохранения и культуры.

- Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это подтверждает тот факт, что ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все нормативы, установленные законодательством, – рассказала Наталья Черкащенко, главный эколог комбината. –В ходе гарантийных испытаний, проведённых в прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в 3 раза ниже, чем у технологий аналогичнойпроизводительности. Это самое современное производство, его экологичность не вызывает никаких сомнений.

Процесс прямого восстановления железа, применяемыйпри производстве ГБЖ – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твердые отходы в виде шлака.

Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа рассказал, что по итогам прошлого года все мероприятия на территории Губкина в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве (СЭП) компании «Металлоинвест» с Правительством Белгородской областивыполнены в полном объеме.

- Один из главных проектов – реконструкция старого паркана улице Скворцова, на реновацию которого в прошлом году было выделено57 млн рублей, – отметил Владимир Евдокимов. – В этом году мы планируем направить сюда ещё10 млн рублей, чтобы губкинцы со своими детьми отдыхали в этом уникальном городском пространстве безопаснои комфортно.

Представители Лебединского ГОКа и заинтересованной общественности уделяют особое внимание совместному конструктивному диалогуи развитию механизмов обратной связи. Благодаря такому формату взаимодействия предприятие в курсе актуальных для жителей близлежащих территории вопросов, а сами жители получают экспертную и проверенную информацию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия съест завтрак сама, а обед разделит со всем миром
Сколько заработаем на экспорте еды, какими будут продовольственные карточки, почему в этом году рекордный улови кильки и кто выиграет от изменения климата, обсуждали на агрофоруме, организованном «Комсомольской правдой»
Новости 24
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП