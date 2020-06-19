Лебединский ГОК: работа по экологическим стандартам

Компания «Металлоинвест» соблюдает принцип прозрачности деятельности. С 2015 года встречи с общественностью в формате открытого диалогапо проекту проводятся ежегодно. Их цель - информирование общественности, обсуждение актуальных вопросов и отчета о выполненных мероприятиях.

На Лебединском ГОКе накануне в онлайн режиме обсудили выполнение Плана управления охраной труда и промышленной безопасностью, экологического и социального управления (ПЭСУ) на период эксплуатации комплекса ГБЖ-3. Аудитории представили отчёт по ПЭСу за 2019 год.

В формате онлайн такая встреча состоялась впервые. В ней приняли участие около 40 человек: руководители и эксперты Лебединского ГОКа по направлениям, жители городских и сельских территорий, представители органов местного самоуправления, СМИ, городских учреждений образования, здравоохранения и культуры.

- Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это подтверждает тот факт, что ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все нормативы, установленные законодательством, – рассказала Наталья Черкащенко, главный эколог комбината. –В ходе гарантийных испытаний, проведённых в прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в 3 раза ниже, чем у технологий аналогичнойпроизводительности. Это самое современное производство, его экологичность не вызывает никаких сомнений.

Процесс прямого восстановления железа, применяемыйпри производстве ГБЖ – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твердые отходы в виде шлака.

Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа рассказал, что по итогам прошлого года все мероприятия на территории Губкина в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве (СЭП) компании «Металлоинвест» с Правительством Белгородской областивыполнены в полном объеме.

- Один из главных проектов – реконструкция старого паркана улице Скворцова, на реновацию которого в прошлом году было выделено57 млн рублей, – отметил Владимир Евдокимов. – В этом году мы планируем направить сюда ещё10 млн рублей, чтобы губкинцы со своими детьми отдыхали в этом уникальном городском пространстве безопаснои комфортно.

Представители Лебединского ГОКа и заинтересованной общественности уделяют особое внимание совместному конструктивному диалогуи развитию механизмов обратной связи. Благодаря такому формату взаимодействия предприятие в курсе актуальных для жителей близлежащих территории вопросов, а сами жители получают экспертную и проверенную информацию.