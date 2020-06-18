23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином

23 июня в 19:00 платформа КАРОАрт.LIVE, «Экспонента фильм» и видеосервис Wink при поддержке издания «Киноафиша» представят чилийскую драму «Эма: Танец страсти» всемирно известного режиссера Пабло Ларраина («Джеки», «Клуб», «Нет»). Главную роль в фильме исполнил обладатель «Золотого глобуса», призов Каннского и Венецианского фестивалей Гаэль Гарсиа Берналь.

Сразу после показа фильма в 20:50 в прямом эфире состоится онлайн-встреча c режиссером Пабло Ларраином, обладателем призов Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей. Зрители смогут задать свои вопросы онлайн, оставляя комментарии под LIVE-трансляцией встречи, которая будет доступна в официальном сообществе проекта КАРО.Арт в социальной сети «ВКонтакте». Модератором беседы будет кинокритик Алиса Таежная.

Фильм высоко оценили кинокритики RT — 91%. «Эма: Танец страсти» обладатель премии Arca Cinemagiovani Award, а также участник Венецианского кинофестиваля 2019 года, «Сандэнс» и фестивалей в Торонто, Лондоне, Милане, Стокгольме.

Синопсис

После того, как шокирующий инцидент разрушает брак танцовщицы Эмы с хореографом Гастоном, она погружается в мир реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее символом страсти, желания и освобождения.

Реггетон — энергичный и страстный танец. Он задает фильму бешеный ритм. Хореограф Хосе Видал в каждом движении выразил переживания Эмы и сделал реггетон единственным спасением героини.

«Эма — это парадигма: она играет самые разные роли. Дочь, мать, сестра, жена, любовница и лидер. Она сильная и представляет собой поражающий, прекрасный вид женственности. Ею движет неутомимый индивидуализм, она четко знает, чего хочет, и может увлечь всех вокруг себя на пути к своей судьбе. Она хочет стать матерью и завести семью. Возможно, главное, что движет ею и мотивирует – любовь, — сказал режиссер-постановщик Пабло Ларраин («Вскрытие», «Нет», «Клуб», «Неруда», «Джеки»). — Я хотел акцентировать внимание на идее современной семьи. Думаю, что концепция семьи трансформировалась во что-то уникальное и неповторимое. Возникло новое понимание семейной динамики, которую я вижу, как отражение современного мира. Люди, которых я показал в своем фильме, выходят на улицу и танцуют вместо того, чтобы кричать друг на друга. Самое важное в сюжете — это привязанность людей друг к другу. В этом фильме много сцен, где люди непосредственно делятся друг с другом своими чувствами».

Главную мужскую роль исполнил лауреат премии «Золотой глобус» Гаэль Гарсиа Берналь («Сука любовь», «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», «Вавилон», «Дурное воспитание»). «Я люблю работать с Ларраином и люблю его фильмы. "Эма: Танец страсти" — фантастический фильм. В нем поднимаются важные темы, о которых не часто говорят», — сказал актер.

Кинокритики о фильме:

«Настоящее латинское неоновое безумие — как будто фильмы "Любовь" и "Экстаз" встретились на южноамериканской земле и родили ребенка, который решил поджечь весь мир», — Тамара Ходова, ТАСС.

«Самое горячее, что показывали в Венеции со времен "Экстаза"», — Егор Москвитин, «Искусство кино».

«Чумовая чилийская драма про танцы, ошибки и усыновление», — Алиса Таежная, «Афиша».

Билет на премьеру фильма «Эма: Танец страсти» можно приобрести на сайте киносети «КАРО». Билет — это цифровой промокод, который после оплаты нужно ввести в меню видеосервиса Wink. Всего в онлайн-витрине «КАРО» на текущий момент представлено более 90 кинокартин.