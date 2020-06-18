«Открытие» заработал рекордную прибыль

По данным ЦБ, в мае отмечено существенное снижение прибыли российской банковской системы. Рост же чистой прибыли «Открытия» по РСБУ обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка, и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 миллиарда рублей.

За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 триллиона рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 миллиардов - до 1,45 триллиона. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц: с начала года +12,7% до 423 миллиардов рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 миллиарда.

Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 2,6%, до 778 миллиардов рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов – портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос до 206 миллиардов (+28%).

С начала года средства клиентов на счетах в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» увеличились на 1,8% - до 1,77 триллиона рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 миллиарда, юридических лиц – на 15,7.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).