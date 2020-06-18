2020-06-18T00:18:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 июня 2020: 27 человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ и 40 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 18 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: инстаграм полиции Белгородской области.Фото: инстаграм полиции Белгородской области.
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В Белгородской области на 17 июня выявлено выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших в регионе составило 3 592 человека. Состояние 27 пациентов медики оценивают, как тяжелое, все они подключены к аппаратам ИВЛ. И, увы, еще один пациент скончался.

Жертвами коронавируса в области стали уже 40 белгородцев

Для 40 белгородцев борьба с короновирусной инфекцией закончилась летальным исходом. При этом каждый день, начиная со средины мая, в области ежедневно регистрируется в среднем 70-80 новых заболевших. На 17 июня, как рассказали в областном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 537 белгородцев находятся на госпитализации. За прошедшие сутки умер еще один тяжелый пациент, всего же с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали уже 40 человек.

На самоизоляции находятся 3 932 белгородцев, изолированы по контакту с заболевшими 3 071 человек, на самоизоляции в обсерваторе находятся 44 человека.

В Старооскольском городском округе за сутки прибавилось 28 заболевших

По муниципалитетам на 17 июня в «лидеры» по новым заболевшим выбился Старооскольский городской округ — зарегистрировано 28 новых случаев заболевания за сутки. Всего же в этом округе зарегистрировано 617 заболевших и 5 умерших. Опережает только Белгород, у которого на счету 718 заболевших (9 за минувшие сутки) и 12 умерших.

По остальным муниципалитетам картина следующая: 435 заболевших — Белгородский район (+10 за сутки, 241 выздоровевших, 3 умерших); 246 — Валуйский городской округ (+1 за сутки, 195 выздоровевших, 2 умерших); 226 — Ракитянский район (+2 за сутки, 123 выздоровевших, 6 умерших); 160 — Новооскольский городской округ (+1 за сутки, 112 выздоровевших); 151 — Шебекинский городской округ (+2 за сутки, 91 выздоровевших, 3 умерших); 136 — Губкинский городской округ (+11 за сутки, 69 выздоровевших, 1 умерший); 129 — Яковлевский городской округ (+1 за сутки, 49 выздоровевших, 2 умерших); 115 — Красногвардейский район (84 выздоровевших, 3 умерших); 88 — Алексеевский городской округ (+1 за сутки, 66 выздоровевших); 82 — Чернянский район (+2 за сутки, 56 выздоровевших); 82 — Корочанский район (+3 за сутки, 45 выздоровевших); 75 — Вейделевский район (56 выздоровевших, 2 умерших); 66 — Прохоровский район (+1 за сутки, 37 выздоровевших); 51 — Волоконовский район (+1 за сутки, 29 выздоровевших); 50 — Грайворонский район (+1 за сутки, 24 выздоровевших); 43 — Ивнянский район (+2 за сутки, 16 выздоровевших); 40 — Краснояружский район (+1 за сутки, 25 выздоровевших).

Меньше всего заболевших в Красненском районе — 27 человек (20 выздоровевших), Борисовском районе — 26 человек (+1 за сутки, 18 выздоровевших), жителей других регионов, заболевших в Белгородской области — 16 человек (5 выздоровевший, 1 умерший) и Ровеньском районе — 13 человек (6 выздоровевших).

ИСТОЧНИК KP.RU

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